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19.02.2022 15:31
Рубрика: Власть

Врио главы МЧС с вертолета осмотрел работу пограничных пропусков

Текст: Тимофей Борисов

Врио главы МЧС России Александр Чуприян совершил облет вдоль границы с ЛДНР. С высоты он посмотрел на работу пунктов пропуска Весело-Вознесенка и Матвеев Курган, а также облетел район двух мобильных городков жизнеобеспечения, развернутых силами Донского спасцентра в приграничной с ЛДНР зонах для беженцев, пересекающих границу РФ.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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После этого Александр Чуприян уже на земле осмотрел ПВР, развернутый его подчиненными. На встрече с беженцами, которые в городке жизнеобеспечения ждут отправки в стационарные пункты размещения, Александр Чуприян заверил вынужденно покинувших свои дома, что МЧС России окажет им всю необходимую помощь.

"Мы не оставим вас в беде, вся необходимая помощь вам будет оказана. Мы сделаем все, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Ваше решение уехать было правильным. Здесь вы не одни, мы с вами, вся Россия с вами ", - приводит агентство ТАСС слова Чуприяна с жителями Донбасса.

Развернутый ПВР состоит из больших надувных модулей, где беженцы могут отдохнуть в ожидании автобусов, которые их доставляют в стационарные пункты временного размещения. Сейчас в нем находятся 243 человека, включая 81 ребенка.

А всего около 36 тысяч жителей Донбасса уже прибыли в Ростовскую область. Об этом заявил сегодня первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Многие из приехавших остановились у своих знакомых или родственников в Ростове и в станицах.

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