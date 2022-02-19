Захарова назвала Зеленского циником за обвинение жителей Донбасса

Заявления о том, что жители сами инициируют обстрелы на Донбассе, являются бездушными и циничными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского.

По ее словам, это мог сделать только "бездушный циник" с учетом того, сколько людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы.

Захарова указала, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине фиксирует обстрелы, "которых значительно больше со стороны подконтрольных Киеву сил".

Дипломат считает, что, вероятно, по этой причине Вашингтон отозвал американских наблюдателей из миссии. Они могли бы обвинить правительство во лжи.

Между тем ВСУ активизировали обстрелы Донбасса из запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений. Бомбардировке подвергаются объекты инфраструктуры. В результате обстрела поврежден Южно-Донбасский водовод. Более 40 городов и поселков по двум сторонам от линии соприкосновения могут остаться без питьевой воды.

Украинские военные обстреляли из минометов еще два населенных пункта на Донбассе. По поселку Ленинское было выпущено 38 снарядов калибром 122 миллиметра, по Белой Каменке - 15 мин калибром 120 миллиметров.