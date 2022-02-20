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20.02.2022 17:10
Рубрика: В мире

А они не верят

Текст: Елена Блоха (Донецк)

Внезапный звонок по мессенджеру, который еще позволяет общаться с Украиной. Последний раз разговаривали в прошлом году. Что вдруг? "Вы что нас захватываете?" - ну, здрасьте. Что же. Поговорим.

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Уже несколько лет мы живем в разных странах. Я - в Донецкой Народной Республике, а мои друзья в незалежной Украине. Сказать, что мне тяжело с ними общаться, это ничего не сказать. Каждый раз все сложнее находить общий язык. "Так что вы там на нас собираетесь нападать. Вот куда нам бежать? Что нам делать? За что нам оно надо? У вас там с ума сходят, а мы что, должны из дома ехать?". И это мой друг Петя из Днепра?

Пытаюсь сдержать эмоции, отвечаю спокойно. Никто вас не собирается захватывать. Мы не идем в наступление. Ну это же очевидно. Более того, я вам рассказывала о своих личных потерях на войне. Погибли друзья, соседи, я сама была в плену СБУ. Вы глухие? Вы не слышали? Вы не знаете? Долго говорила, а потом… "Я же тебе рассказывала, что только установленных сто детей погибли от действий ВСУ", - хочу достучаться я.

"Что? Этого не может быть, чтобы наши украинцы убивали детей", - просто безапелляционный ответ. Как так, я же вам об этом рассказывала. "Ваши писали, мы слышали. Но это же не правда", - уверенность зашкаливает.

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Отправляю Пете видео, не щадя эмоций. В том числе про авианалет в 2014 году на пляж Зугрэса. Тогда погибли гражданские. "Петя, вам не нас бояться надо. Не русские придут вас убивать. Это делает украинская власть и националисты, которых вы боитесь", - уже кричу я в трубку.

Проходит полчаса, звонок, посмотрел видео. "Это что, все правда? Это наши украинцы убивали детей? Но вы же не придете убивать нас, моего сына. Правда?". Нет слов.

Петя, кто пережил такое, никогда не будет убивать детей.

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