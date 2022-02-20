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20.02.2022 22:56
Рубрика: В мире

Американские военные в Польше устроили учения около украинской границы

Текст: Юрий Когалов

Американские солдаты, расквартированные в Польше, устроили учения неподалеку от границы с Украиной. Об этом рассказал в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, на выходных начались совместные польско-американские учения, в которых принимают участие солдаты 18-й механизированной дивизии Войска польского и военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Других деталей министр не привел, ограничившись публикацией нескольких фотографий с изображением военной колонны и солдат.

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