Американские военные в Польше устроили учения около украинской границы

Американские солдаты, расквартированные в Польше, устроили учения неподалеку от границы с Украиной. Об этом рассказал в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, на выходных начались совместные польско-американские учения, в которых принимают участие солдаты 18-й механизированной дивизии Войска польского и военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Других деталей министр не привел, ограничившись публикацией нескольких фотографий с изображением военной колонны и солдат.