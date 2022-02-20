Американские военные в Польше устроили учения около украинской границы

Американские солдаты, расквартированные в Польше, устроили учения неподалеку от границы с Украиной. Об этом рассказал в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.
По его словам, на выходных начались совместные польско-американские учения, в которых принимают участие солдаты 18-й механизированной дивизии Войска польского и военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.
Других деталей министр не привел, ограничившись публикацией нескольких фотографий с изображением военной колонны и солдат.
W weekend żołnierze z 18 Dywizji Zmechanizowanej @Zelazna_Dywizja rozpoczęli w południowo- wschodniej Polsce 🇵🇱 wspólne ćwiczenia z amerykańskimi żołnierzami @82ndABNDiv 🇺🇸. Konsekwentnie wzmacniamy bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO. #StrongerTogether pic.twitter.com/NSWVsXZ3vP— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 20, 2022