Аналитик Маслов назвал главного конкурента доллару в 2022 году

В 2022 году британский фунт сможет стать соперником доллару в качестве лучшего актива для сбережений. Об этом агентству "Прайм" рассказал аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.

Он напомнил, что Банк Англии во второй раз поднял ключевую ставку впервые с 2004 года. Кроме того, в стране фиксируется рекордная с 1992 года инфляция в 5,5 процента, которая может вынудить регулятор еще раз повысить процентную ставку.

"Таким образом, фунт вполне себе может составить конкуренцию доллару в 2022 году", - отметил эксперт.

Йена, евро и франк, наоборот, являются не лучшими валютами по критерию надежности, поскольку центральные банки этих стран настроены "мягко" и скорее всего не будут повышать ставки, заключил Маслов.