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20.02.2022 00:04
Рубрика: В мире

Автомобильные очереди на границе ДНР и России исчезли

Текст: Руслан Мельников
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

Поток беженцев из Донбасса в Россию на пункте пропуска Авило-Успенская со стороны ДНР неожиданно иссяк. Ажиотажа на границе со стороны Донецкой республики не наблюдается, что сильно контрастирует с ситуацией, которая была прошлой ночью.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Корреспонденты РГ не увидели там ни очередей из автобусов, ни большого количества беженцев. Тем не менее возле границы дежурит скорая помощь и развернут пункт МЧС. Сотрудники ведомства помогают пожилым женщинам, прибывшим на такси, перенести сумки через КПП.

На автомобильных заправках очередей нет. Цены на бензин, кстати, на уровне российских. В придорожном кафе в приграничном селе Кутейниково оказалось многолюдно.

Проезжаем мимо вполне мирного такси и БМП у обочины, и памятника гуманитарному конвою - белый КАМАЗ. При этом дорога спокойная, и, кстати, на приграничном участке довольно хорошая.

На въезде в Донецк слышна отдаленная канонада, но внешне город выглядит мирно. Встречает огнями. Только на дорогах после Ростова-на-Дону бросается в глаза небольшое количество машин. При этом общественный транспорт работает и мимо проезжают городские автобусы с пассажирами.

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