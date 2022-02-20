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Рубрика: Экономика

Банк России подготовил законопроект о запрете криптовалют

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8686)
Банк России подготовил законопроект, который запрещает обращение криптовалют в стране и вводит за него штрафы. Таким образом, ЦБ продолжает настаивать на своей жесткой позиции относительно криптовалюты. Пока что полного понимания будущего криптовалют в России нет, но в минфине и правительстве выступают не за их запрет, а за регулирование оборота.
Если предложения Банка России станут реальностью, майнинг криптовалют тоже будет запрещен. Фото: Александр Рюмин / ТАСС Если предложения Банка России станут реальностью, майнинг криптовалют тоже будет запрещен. Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Если предложения Банка России станут реальностью, майнинг криптовалют тоже будет запрещен. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Из пояснительной записки к документу (есть у "РГ") следует, что ЦБ планирует установить запрет на организацию выпуска, сам выпуск, организацию обращения "частных цифровых валют" на территории России и даже распространение информации об этом. Запрет носит экстерриториальный характер и применяется в отношении как "частной цифровой валюты", выпущенной как внутри России, так и за ее пределами. Предполагается, что банки также должны будут блокировать переводы денег через платежные карты и электронные кошельки, если у них есть сведения о том, что получатель перевода занимается деятельностью, способствующей организации выпуска, выпуску и обращению криптовалют в России и за ее пределами.

Фото: istock
Минфин предложил легализовать обмен криптовалюты на рубли

За нарушение запретов Банк России предлагает ввести штрафы. Для физлиц их планируется установить в размере 300-500 тысяч рублей, для юрлиц - от 700 тысяч до 1 млн рублей.

Публичная дискуссия о будущем криптовалют в России идет уже около месяца. Началась она в январе с публикации доклада ЦБ о криптовалютах, где предлагалось запретить почти все операции с криптовалютами, включая майнинг, и оставить только возможность покупать и продавать их на зарубежных платформах и владеть ими. В минфине и правительстве с позицией Банка России не согласны. Финансовое ведомство выступает за регулирование криптовалют. Правительство в начале февраля опубликовало концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют с акцентом на защиту прав обычных инвесторов. В концепции предполагается, что в итоге будет сформирован легальный рынок криптовалют c установлением правил оборота и круга участников операций с криптовалютами, а также требований к ним. Как следует из документа, криптоинвесторов разделят на квалифицированных и неквалифицированных (последним в минфине предлагают ограничить инвестиции в криптовалюты суммой 50-100 тысяч рублей). Для неквалифицированных инвесторов будут установлены лимиты на операции. Желающие продать или купить криптовалюты в любом случае должны будут пройти идентификацию.

"Довод, что легализация криптовалют позволит больше собирать налогов, мне кажется, не учитывает тот факт, что вместе с нелегальными операциями, которые действительно криптовалюты многие обслуживают достаточно легко, возникнут условия для ухода налогов в целом по экономике", - подчеркивала ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она добавляла, что ЦБ долго боролся с нелегальными операциями в финансовом секторе, в банках, выводил с рынка игроков, которые были системно вовлечены в отмывание и обналичивание. "А криптовалюта по своей природе откроет новый масштабный канал для таких операций", - говорила Набиуллина.

Банки должны будут блокировать переводы, если у них есть сведения, что получатель занимается выпуском и обращением криптовалют 

В целом минфин и Банк России пока не достигли понимания по регулированию криптовалют, признал на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов. Скорее всего, разногласия между ними будут сняты с помощью правительства, говорил он. Он добавил, что спор между минфином и Банком России по будущему криптовалют идет уже полтора года, и такое промедление тормозит развитие сектора. "Хуже всего, когда решение не принимается, затягивается и серый сектор как был, так и остается, только еще больше развивается", - говорил Силуанов. При этом, по его словам, налогообложение не было основной целью регулирования сектора.

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