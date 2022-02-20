Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели мирных граждан в ЛНР

Сегодня утром журналисты сообщили об утренней попытке Вооруженных сил Украины атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

По пока неподтвержденной информации, есть жертвы среди мирного населения. Еще одна информация касалась обстрела ВСУ Украины населенного пункта Коминтерново. Там получил контузию мирный житель 1938 г.р., а также повреждены жилые дома.

В связи с этим, Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить по этим фактам уголовные дела. Подчиненным он поручил провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса.