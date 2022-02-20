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20.02.2022 12:27
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели мирных граждан в ЛНР

Текст: Наталья Козлова

Сегодня утром журналисты сообщили об утренней попытке Вооруженных сил Украины атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Два мирных жителя ЛНР погибли в результате атаки ВСУ

По пока неподтвержденной информации, есть жертвы среди мирного населения. Еще одна информация касалась обстрела ВСУ Украины населенного пункта Коминтерново. Там получил контузию мирный житель 1938 г.р., а также повреждены жилые дома.

В связи с этим, Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить по этим фактам уголовные дела. Подчиненным он поручил провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса.

Происшествия Правосудие Следствие В мире экс-СССР Украина Правительство Следственный комитет Обстановка на востоке Украины

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