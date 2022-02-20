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20.02.2022 15:28
Рубрика: В мире

Боррель: Нет страны, на которую ЕС потратил больше денег, чем на Украину

Текст: Юрий Нечаев

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что с 2014 года Евросоюз потратил на Украину 17 млрд евро - больше, чем на какую-либо другую страну.

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Комментируя возможность экстренного начала переговоров по вступлению Украины в ЕС, Боррель заметил, что Украине "еще нужно пройти очень длинный путь к успеху".

В ходе своей речи на конференции в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что западные страны финансируют Киев, ставя при этом свои условия о необходимости проведения реформ в стране. Зеленский потребовал предоставления "безусловных" денег.

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