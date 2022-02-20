Депутат Болгарии обвинил США в "сеянии смерти и разрушений"

Председатель болгарской партии "Возрождение" депутат Костадин Костадинов подверг резкой критике политику Вашингтона на фоне украинского кризиса.

"У меня сложилось впечатление, что после того, как Россия, как это обещали американцы, отказалась "нападать" на Украину, Украина сама нападет на Донбасс. В чем, естественно, будет обвинена Россия, - иронизирует Костадинов на своей странице в Facebook. - По крайней мере так в предварительном порядке опять утверждают в США".

"Где бы они (США - прим. ред.) ни ступали, лишь сеют смерть и разрушения", - резюмировал лидер "Возрождения".

Позиция, идущая вразрез с прозападной риторикой властей балканской республики, вызвала шквал комментариев. В абсолютной своей массе пользователи выразили солидарность с автором поста, а многие даже указали Костадинову на излишне мягкие обороты речи.