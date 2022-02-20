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20.02.2022 17:04
Рубрика: Общество

"Единая Россия" и фонд "Доктор Лиза" будут помогать жителям ДНР и ЛНР

Текст: Елена Яковлева

Партия "Единая Россия" и фонд "Доктор Лиза" наладят работу по оказанию помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик - как эвакуированным в РФ, так и тем, кто находится на территории ДНР и ЛНР, если им потребуется медицинская и социальная поддержка.

Вице-спикер Госдумы, глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова рассказала об этом по итогам встречи с директором фонда "Доктор Лиза" Натальей Авиловой.

- Приезжают дети и взрослые, которым нужна плановая медпомощь. Дети, которым нужно продолжать обучение, - приводит слова Кузнецовой пресс-служба "Единой России".

Поэтому она считает, что вопросы конкретных семей и их жизненных ситуаций партии надо решать совместно с фондом.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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- Они будут стекаться в общественные приемные "Единой России" и решаться. Нужно понимать, что эта ситуация может затянуться, и максимально сконцентрироваться. Мы объединяемся, чтобы помочь как можно скорее наладить системную работу по этим вопросам. В этом - память о деле Елизаветы Глинки и простой человеческий долг, - подчеркнула Анна Кузнецова.

Среди тех, кто, по словам Кузнецовой, вызывает особенное беспокойство, - тяжелобольные взрослые, дети, нуждающиеся в постоянной терапии и семьи без полиса ОМС.

Нужен будет также регулярный осмотр прибывших людей для предотвращения распространения инфекций. Важный момент - оперативная поставка лекарств.

ЕР также организует правовые центры помощи жителям, эвакуированным из Донбасса, сообщила Анна Кузнецова во время телемоста с центром правовой поддержки в Ростовской области.​

В Ростовской области такая работа уже началась. Директор фонда "Доктор Лиза" Наталья Авилова считает, что нужно не только организовать правовую поддержку, но и собирать информацию о необходимой взрослым и детям медицинской и социальной помощи.

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По словам Анны Кузнецовой, будут учитываться также предложения от людей, которые готовы взять детей.

- Уже поступают различные обращения, в том числе просто от граждан РФ, от семей, которые готовы взять детей-сирот в свои семьи. Кто-то готов взять детей насовсем, - подчеркнула Анна Кузнецова.

Уже дан старт, и начат прием звонков.

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