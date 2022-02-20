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20.02.2022 06:00
Рубрика: Экономика

Экономист Брагин оценил потенциал роста цен на нефть

Текст: Георгий Панин
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Цена на нефть российской марки Urals на этой неделе приблизилась к 100 долларам за баррель. Стоимость сырья марки Brent тоже находится рядом с этим значением на уровне 94 долларов за бочку. Эксперты не исключают, что в будущем может быть побит даже мировой рекорд по росту цен на черное золото.

Специально для "Российской газеты" директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин оценил потенциал роста цен на нефть и рассказал, как на нее реагирует курс рубля:

- Если брать в качестве ориентира 2012 год, то с поправкой на инфляцию тогдашние цены на нефть марки Brent составлявшие 100-126 долларов за баррель сейчас эквивалентны 120-148 долларам за бочку. Если предположить достижение исторических максимумов, когда в 2008 году нефть подорожала до 146,5 доллара, сейчас превращается в 190 долларов за баррель.

Так что с текущих 90-95 долларов за баррель нефть может вырасти еще очень прилично. А с учетом инфляции обновление исторических рекордов в обозримом будущем - это очень вероятное событие, которому противостоять сможет только серьезное ухудшение ситуации в мировой экономике, вызывающее сокращение спроса на нефть.

Как высокие цены на нефть влияют на рубль

Пока работает бюджетное правило сильный рост цен на нефть не должен особо сказываться на рубле. Понятно, что российская валюта все равно будет укрепляться, но намного слабее, чем в отсутствие покупок валюты в ФНБ.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Да и даже при полностью свободном курсе я бы не ждал уровней 30-35 рублей за доллар.

Про них можно будет вспомнить только, если инфляция в России будет много лет держаться на несколько процентных пунктов ниже, чем в США.

При очень оптимистичном сценарии, предполагающем, помимо всего прочего, снижение санкционного давления, снижение ставки ЦБ РФ вслед за замедлением инфляции, я бы закладывал курс доллара в 55-60 рублей. В базовом же варианте пока видится диапазон 70-72 рубля.

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