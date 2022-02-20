Евросоюз осудил обстрелы гражданских объектов на востоке Украины

Евросоюз осудил массированные обстрелы гражданских объектов на востоке Украины. Это нарушение не только Минских соглашений, но и всех международных гуманитарных норм, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС осуждает использование тяжелых вооружений для обстрела гражданских объектов", - цитирует Борреля ТАСС.

Прозвучало предложение провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу для снижения нынешней напряженности. Ситуацию необходимо урегулировать дипломатическим путем, подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что ухудшение обстановки на востоке Украины должны были обсудить на заседании утром 19 февраля, но встреча не состоялась из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу, пишет РИА Новости.