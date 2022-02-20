Финансист дал совет по покупке валюты с учетом неопределенности на рынках

Сейчас ситуация такова, что сложно спрогнозировать даже то, что будет на рынках через неделю. Это касается и курса рубля. Сезонные факторы и те уже могут не действовать. Например, летом обычно российская валюта укреплялась, что можно было наблюдать и в первый год пандемии коронавируса.

Как будет вести себя рубль и когда лучше покупать валюту для поездки в отпуск "Российской газете" рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган:

- Все движения рубля в последние время связаны исключительно с геополитикой. Текущая неделя была наполнена переговорами на уровне первых лиц государств и профильных министров.

В зависимости от хода этих переговоров курс рубля активно колебался. Начал неделю на уровне в 77,82 единицы за доллар и закончил ее ближе к 77 рублям после укрепления ниже 75.

На следующей неделе валютные рынки продолжат реагировать на геополитические факторы. Если обстановка в мире будет накаляться, то курс доллара может начать следующую неделю выше 77 рублей и закончить ее ближе к 80 рублям. При снижении геополитических рисков "американец" способен открыть следующую неделю в районе 76 рублей с последующим ослаблением до 74-75 рублей. Такая неопределенность может продолжаться и дальше.

Так что основной совет для тех, кто покупает валюту с прицелом на летний сезон - отслеживать новостной фон. И стараться покупать в те моменты, когда напряжение несколько спадает - это крайне позитивно влияет на курс рубля. Вспомните октябрь, когда российская валюта впервые за полтора года укрепилась ниже 70 рублей за доллар.

Или можно просто закупать валюту тогда, когда есть возможность. Если покупки будут небольшие, то переплата в 1-2 рубля за доллар или евро принципиально ничего не изменят, но 5-6 - это уже ощутимые потери.

Еще один момент: покупать валюту можно и не в банках. Наиболее простой вариант сэкономить - покупать доллары, евро и другие дензнаки государств через брокерский счет на бирже. Там курс устанавливается непосредственно участниками торгов. И можно купить на 2-3 процента дешевле.