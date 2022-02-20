Из-за артиллерийского обстрела водовода в ДНР возникли проблемы с водой

Жители ДНР вынуждены запасаться питьевой водой из-за разрушенного в результате обстрела ВСУ Южно-Донбасского водовода. Без воды остались более 23 тысяч жителей Докучаевска и Еленовки, свыше 50 социальных объектов: котельные, больницы, детские сады и школы.

Как сообщает МЧС республики, 19 февраля военнослужащие ВСУ из артиллерийских орудий нанесли удар по объектам инфраструктуры канала "Северский Донец-Донбасс" западнее населенного пункта Васильевка. В результате обстрела сгорел трансформатор и подстанция, а также произошла остановка 1-го подъема Южно-Донбасского водовода.

Без водоснабжения оказались жители Докучаевска и Еленовки. Сотрудники МЧС республики организовали подвоз бутилированной воды от гуманитарной организации Международный комитет Красного Креста.

"Если своевременно не предпринять соответствующие меры реагирования, это может привести к негативным последствиям по обеспечению населения питьевой водой, как на территории ДНР, так и части Донецкой области, временно подконтрольной Украине", - говорится в сообщении.

Отметим, что с 18 февраля на линии разграничение в несколько раз возросло количество минометных и артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. В районе села Пионерская в результате атаки украинских военнослужащих погибли два мирных жителя и разрушены пять домов.