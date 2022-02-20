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20.02.2022 18:03
Рубрика: В мире

Израиль с 1 марта начнет пускать непривитых туристов

Текст: Юрий Когалов
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Отсутствие прививки от коронавируса больше не будет препятствием для поездки в Израиль. С 1 марта в страну начнут пускать всех туристов - как прошедших вакцинацию, так и не сделавших этого. Как проинформировали в канцелярии премьер-министра, путешественникам нужно будет лишь сдать два ПЦР-теста, один перед отлетом, второй после посадки в Израиле, в аэропорту Бен-Гурион.

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Как отмечается, изменение правил въезда в страну стало одним из решений по ослаблению антикоронавиурсных ограничений, принятых премьер-министром страны Нафтали Беннетом и министром здравоохранения Ницаном Горовицем. В настоящий момент в Израиль могут попасть туристы из любых стран, привитые вакцинами, признанными ВОЗ. Это Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson - Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac. Для прошедших вакцинацию российским "Спутником V" необходимо также сделать дополнительную серологическую проверку.

Внутри страны с 1 марта также будет отменен зеленый стандарт, то есть требование предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении общественных мест, массовый мероприятий.

Кстати, маски в помещениях в Израиле пока остаются обязательными. От них планируется отказаться не раньше середины апреля, в зависимости от снижения темпов заболеваемости.

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