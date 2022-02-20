Какие онкологические заболевания не опасны для здоровья

В сознании многих людей рак и онкология неразрывно связаны, но это вовсе не синонимы. Онкологические заболевания - огромный большой пласт, не ограничивающийся только раком. К ним, конечно же, относятся злокачественные опухоли, но есть и такие, которые можно не лечить, а только наблюдать.

Как отличить опасное онкологическое заболевание от доброкачественной опухоли "Российской газете" рассказал, член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов:

- Злокачественных новообразований существует великое множество (около 200 наименований) и рак, или карцинома - лишь одно из них. В данный момент рак достаточно распространен, но не составляет и половины всех случаев злокачественных онкологических заболеваний.

Карцинома - это опухоль эпителиальных тканей. Они выстилают поверхность кожи, внутренних органов, слизистых оболочек. Помимо карциномы примерно также часто встречается саркома (опухоли костей и соединительных тканей), лимфома (поражение клеток лимфатической системы), дейкоз (поражение тканей костного мозга) и глиома (опухоли головного и спинного мозга).

Существует еще большое количество подвидов злокачественных новообразований, но они встречаются гораздо реже.

Поэтому, если вы попали на прием к онкологу, это совершенно не означает, что у вас именно рак. Более того, если у вас онкологическое заболевание - это совершенно не означает, что оно опасно для здоровья. Онкология - это не только злокачественные опухоли, но и доброкачественные.

А доброкачественные опухоли чаще всего не требуют лечения, потому что развиваются очень медленно, не распространяются на соседние органы, не метастазируют и так далее, соответственно не представляют угрозу для здоровья.

В большинстве случаев их просто наблюдают. Для этого нужно приходить на прием к своему врачу не реже, чем раз в полгода. Если доброкачественная опухоль начинает быстро расти или доставлять дискомфорт пациенту - ее удаляют. Чаще всего хирургическим путем, хотя некоторые новообразования рассасывают при помощи медикаментозной терапии.

Доброкачественные опухоли достаточно редко перерождаются в злокачественные. Как правило, этому способствуют гормональные нарушения, воздействие канцерогенов или радиации, эндокринные нарушения и тому подобное.

Самые распространенные виды доброкачественных опухолей

Фиброма - происходит из соединительной или фиброзной ткани. Предпочтительного места для локализации нет, может появиться практически где угодно.

Аденома - состоит из эпителиальной ткани. Знакомые всем кисты и полипы во внутренних органах - это аденомы.

Менингиома - опухоль головного или спинного мозга. Это доброкачественная опухоль, она не является опухолью твердой мозговой оболочки, разрастается из клеток паутинной оболочки. Главные отличия от злокачественной - развивается медленно, не поражает соседние органы, не дает метастазы.

Липома - опухоль жировой ткани. Белые шарики под кожей, которые очень часто встречаются у взрослых людей - это в большинстве случаев липомы. Они не приносят вреда здоровью, но часто являются косметическим дефектом, поэтому их удаляют. Но ни в коем случае не стоит пытаться сделать этого самостоятельно. Некоторые пациенты пытаются выдавить липомы, но избавиться от них таким способом невозможно, потому что они находятся слишком глубоко под кожей.

Единственное, чего можно добиться таким способом, - липома воспалится и может начаться процесс заражения. Сейчас липомы удаляют не только при помощи скальпеля, но и лазером - бескровно и практически безболезненно.

Папиллома - их образование вызывает вирус папилломы человека (ВПЧ). Это один из немногих вирусов, в котором встречаются онкогенные типы, поэтому не стоит считать папилломы только косметическим дефектом. Если вы являетесь носителем онкогенных типов ВПЧ необходимо систематически наблюдаться у врача, чтобы не пропустить развитие злокачественной опухоли.

Гемангиома - разросшиеся сосуды. Гемангиома может выглядеть как родинка или иметь синий окрас. Она совершенно не опасна, но может являться косметическим дефектом, который также можно удалить.

Невус или родинка. Обычная родинка не опасна для здоровья. Она практически не перерождается в злокачественную опухоль, в отличие от диспластических невусов. Это большие родинки с неравномерным окрасом и рваными краями. Если у вас есть диспластические невусы их лучше удалить.