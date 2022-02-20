Киев угрожает отказом от документа, гарантирующего неядерный статус Украины

Президент Украины в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности объявил о готовности своей страны отказаться от Будапештского меморандума, гарантирующего неядерный статус Украины, что может в перспективе привести к появления у Киева ядерного оружия. Аудитория, подогретая антироссийской истерикой в западных СМИ, стоя аплодировала речи Зеленского.

Но до конца понимают ли те, кто называет выступление главы незалежней "историческим", в какую скверную историю собирается втянуть Запад бывший украинский комедиант. И к каким непоправимым последствиям для безопасности Европы, о которой так пеклись собравшиеся в Мюнхене политики, приведет появление в раздираемой гражданской войной и внутренними противоречиями Украине ядерное оружие.

Конечно, многие в зале восприняли громкие заявления Зеленского без должной тревоги, как "сказанные для красного словца". Многие подумали, что управляемая извне Украина никогда не решится на столь рискованный шаг без отмашки из Вашингтона, а значит волноваться не о чем. Но такое легкомыслие дорого обойдется европейскому континенту. Ведь в словах Зеленского прозвучала явная угроза: Киев ведет дело не просто к дезавуированию Будапештского меморандума, который предусматривает отказ Украины от ядерного оружия. Зеленский хочет обзавестись этим оружием для войны, и этого чудовищного по последствиям нарратива не желают видеть в европейский столицах. Такое равнодушие к громким заявлениям "комедианта с гранатой" в сочетании с планами и дальше натравливать Украину на Россию в конечном итоге аукнется самому Старому Свету.

По словам Зеленского, он поручил украинскому внешнеполитическому ведомству инициировать созыв саммита стран - участниц Будапештского меморандума. "Если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности", то этот документ будет признан Киевом недействительным "вместе с пунктами, подписанными в 1994 году". Уточним, что среди этих пунктов - отказ от ядерного оружия, оставшегося на украинской территории после распада СССР, и его вывоз в Россию. В обмен на это Киеву были предоставлены гарантии безопасности со стороны России, США и Британии. Эти гарантии, по мнению украинских властей, нарушает Москва, но в России категорически отвергают такую постановку вопроса. "Будапештский меморандум содержит одно-единственное обязательство: не применять против Украины ядерное оружие. Никто этого не делал и никаких угроз применения ядерного оружия в отношении Украины не звучало", - заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как утверждал в Мюнхене Зеленский, с 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств - гарантов Будапештского меморандума и каждый раз безуспешно.

Это и неудивительно, поскольку самого предмета для обсуждения не было. Нет сомнений и в том, что подобное мероприятие Украина намерена использовать исключительно в антироссийских пропагандистских целях и никакого отношения к вопросам безопасности такое шоу иметь не будет.

В нынешних обстоятельствах - резкой эскалации обстановки на Донбассе при безоглядной поддержке Вашингтоном и Лондоном провокаций киевских властей с целенаправленным раздуванием угрозы "российского вторжения" в Украину - шансы на проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума ничтожны. Этого не может не понимать Зеленский, явно использующий текущий момент в качестве реального предлога для выхода Незалежной "из всех пакетных решений" этого соглашения.

Отказ от Будапештского меморандума развязывает руки Украине для отказа от статуса безъядерного государства и начала разработки собственного ядерного оружия. Однако существуют и другие международно-юридические обязательства Киева, в частности Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), участником которого является Украина. Попытка выхода из ДНЯО или подозрения в его нарушении чреваты огромными политическими издержками вплоть до международных санкций. За примерами далеко ходить не нужно - ядерное досье Ирана у всех на слуху.

Напомню, что сами США в начале 1990-х годов, опасаясь расползания советского ядерного оружия, активно давили на Украину, чтобы та отказалась от ядерного потенциала. Этот факт признавал первый президент страны Леонид Кравчук, заявлявший о том, что Вашингтон очень боялся потери контроля над ядерным оружием и обязал Киев избавиться от 165 ядерных боеголовок, пригрозив экономическими санкциями.

Опасения американцев были не напрасными - в начале 2000-х годов выяснилось, что именно из Незалежной в Иран незаконно "утекли" технологии советской стратегической крылатой ракеты воздушного базирования Х-55. У специалистов есть обоснованные подозрения, что и Северная Корея также серьезно подпитала свою ядерную программу полученной из Украины чувствительной информацией. И если проамериканские власти Украины выйдут из Будапештского меморандума, тогда всерьез рассуждать о "безопасности в Старом Свете" европейским политикам будет уже глупо и поздно.

Справка "РГ"

Для появления у той или другой страны ядерного оружия нужно как минимум два условия: политическая одержимость и научно-технологический потенциал. За первым, судя по кульбитам киевских властей, дело не встанет. А что с мозгами, технологиями и сырьем?

Создать на территории Украины так называемую "грязную" бомбу - примитивное взрывное устройство, набитое облученным ядерным топливом с высокой степенью радиоактивности, - могут хоть завтра. "Сырья" для такого радиологического оружия на четырех украинских АЭС хоть отбавляй, да плюс еще сборное хранилище ОЯТ на чернобыльской площадке. Кому и зачем такая бомба может потребоваться? Совершенно точно не для защиты, а только для угроз и политического шантажа.

В средствах доставки таких зарядов нехватки точно не будет. Ракетно-космическое НПО "Южмаш", где в советское время делали ракетные комплексы, и сегодня не пряники выпускает. Там же, в Днепре / Днепропетровске - КБ "Южное" имени Михаила Янгеля. Его и по сей день на сайте Минобороны России называют "ведущим и крупнейшим в СССР научным и конструкторским ракетным центром". Есть смежные с ним КБ, заводы, производственные фирмы.

Есть в Харькове физико-технический институт с яркой историей и заслугами в рамках Атомного проекта СССР - по сути "ясли", колыбель большой плеяды ученых и конструкторов-бомбоделов. Словом, обученные кадры, проектно-конструкторская документация, материалы и технологии найдутся, только свистни и гривны покажи…

Ракетно-космическое НПО "Южмаш", где в советское время делали боевые ракетные комплексы, и сегодня не пряники выпускает

- Обеспечить на своей территории весь цикл создания полноценного ядерного оружия сложнее, но сырьевые ресурсы, технологические и кадровые возможности Украина для этого имеет, - дал понять собеседник "РГ", непосредственно связанный с этой областью разработок. - Устройство, конструкция простейших ядерных зарядов давно перестали быть тайной только его обладателей. Как и технологии получения делящихся оружейных материалов - плутония-239 и урана-235. Природный уран в необходимом количестве на Украине есть. Были и могут быть восстановлены технологии его конверсии с последующим обогащением. И переработку ОЯТ, чтобы выделить плутоний, в свое время пытались освоить на Приднепровском химическом заводе в Днепродзержинске. Конечно, помимо урана и плутония нужны и другие специальные материалы, знания, опыт. Но это уже опыт повторения, а не первопроходца. Тут не требуется собирать мозги со всего мира, как было с Манхэттенским проектом в 40-е годы в США.

Подготовил Александр Емельяненков