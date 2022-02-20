Косачев оценил заявления МИД Франции о ядерном оружии в Беларуси

Вот так, "друзьям все, врагам закон". Для справки: в той же Европе американцы разместили свое ядерное оружие на территории Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Турции. Видимо, с точки зрения Франции и прочих стран НАТО, это никак не влияет на ситуацию в сфере безопасности, и российские с белорусскими озабоченности на этот счет могут быть проигнорированы…

Российские инициативы в сфере безопасности на столе, они учитывают все без исключения озабоченности и они решают все без исключения проблемы, господин министр.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook.