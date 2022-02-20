ЛНР: За четыре дня ВСУ более 150 раз нарушили режим прекращения огня

Вооруженные силы Украины более 150 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Луганской народной республики. Об этом проинформировали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как отмечается,17 февраля украинские силовики 29 раз обстреляли населенные пункты в ЛНР, 18 февраля - 31 раз, 19 февраля - 49 раз. За сегодняшний день было отмечено еще 42 случая обстрелов. Огонь ведется из артиллерийских орудий калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 и крупнокалиберных пулеметов.

Представительство ДНР в СЦКК также проинформировало о десятках случаев нарушений режима прекращения огня. По различным населенным пунктам только за сегодня было выпущено более 300 снарядов, мин и гранат.