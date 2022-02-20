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20.02.2022 16:00
Рубрика: Культура

Метрополитен-музей отмечает 150-летие

Текст: Александра Кислухина
Институт костюма, одна из самых больших коллекций искусства исламского мира и статус одного из самых посещаемых музеев планеты: 150 лет назад Метрополитен-музей в Нью-Йорке открыл свои двери для посетителей.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

20 февраля 1872 года Метрополитен-музей официально стал доступен для посещения, однако основан он был несколько ранее - 13 апреля 1870-го, когда группой бизнесменов и заинтересованных в распространении любви к прекрасному на собственные пожертвования был создан музей.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Поначалу экспозиция музея формировалась лишь из пожертвований из частных коллекций. Первая выставка - картины европейских художников - насчитывала 174 экспоната. Только в 1901 году дела пошли в гору: музей получил пожертвование в размере почти пяти миллионов долларов, что позволяло приобретать произведения искусства целенаправленно.

На сегодняшний день Метрополитен-музей состоит из нескольких крупных отделов, среди которых отдел американской живописи и скульптуры, древнего искусства Дальнего и Ближнего Востока, оружия, искусства Древнего Египта, античного и исламского искусства, а также отделы европейской живописи, искусства XX века, гравюр и литографии, музыкальных инструментов. Кроме того, отдельно выделяют музей книги, детский музей и институт костюма.

С 2014 года Институт костюма Метрополитен-музея носит имя главного редактора американского издания Vogue Анны Винтур и ежегодно привлекает к себе внимание прессы во время проведения Met Gala - особого мероприятия, во время которого собирают средства на развитие самого Института костюма. Его особенность заключается в том, что каждый раз определяется тема, согласно которой все гости мероприятия, то есть все самые известные и медийные личности, должны выбирать себе наряды.

Нельзя не отметить и главную научно-исследовательскую библиотеку имени Томаса Уотсона, также входящую в часть Метрополитен-музея и хранящую в себе около миллиона томов по искусству и дизайну. Примечательно еще и то, что с 2012 года на специальном интернет-портале MetPublications доступны для скачивания многие журналы, каталоги и другие информационные источники из библиотеки музея.

Метрополитен-музей во время пандемии

Сейчас Метрополитен-музей, общая площадь всех отделов которого составляет около 18 гектаров, располагается на одной из самых известных улиц Нью-Йорка - на Пятой авеню, в доме под номером 1000. До начала пандемии коронавируса музей занимал место четвертого по посещаемости в мире с пятью миллионами посетителей в год.

Погрузиться в мир Метрополитен-музея можно и сейчас, несмотря на все ограничения, и сделать это можно совершенно бесплатно, присоединившись к виртуальной экскурсии при помощи онлайн-платформы The Met Unframed. При помощи этого проекта можно подробно рассмотреть около пятидесяти экспонатов - от античности до современности.

Кроме того, на официальном сайте музея можно отслеживать постоянно обновляющийся список мероприятий. Многие из них доступны в режиме онлайн в Zoom. Например, дети в возрасте от 12 до 14 лет бесплатно, по предварительной регистрации, могут принять участие в двухчасовом обсуждении того, как анимационная студия Уолта Диснея использовала европейское декоративное искусство XVIII века для создания своих мультфильмов. Во время встречи в онлайн-формате предлагается создать собственное произведение искусства, вдохновившись экспонатами музея. Для этого предлагается заранее подготовить цветную бумагу, карандаши и клей.

Культура Арт Музеи и памятники РГ-Видео

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