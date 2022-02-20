Найдены владельцы около 400 тысяч объектов недвижимости

Более 8,5 тысячи владельцев недвижимости, получивших права на нее в 1990-е годы или ранее, отыскали за последние месяцы местные власти. Еще почти 400 тысяч человек зарегистрировали свои права на такие квартиры, дома и участки.

Сейчас в ЕГРН указываются достаточно подробные данные о владельцах недвижимости. Но в начале 1990-х действовал другой порядок оформления документов. Из-за этого о многих собственниках властям известны только их фамилия, имя и отчество, без каких-либо координат, паспортных данных и пр. Это не только мешает защите прав владельцев (например, невозможно найти человека, которому полагается выплата при изъятии участка для госнужд), но и снижает налоговые сборы.

Летом прошлого года вступил в силу закон, который дал полномочия местным властям искать собственников, получивших права на недвижимость до 31 января 1998 года (так называемый закон о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости). Для этого они могут поднимать архивы, запрашивать сведения в органах внутренних дел, ЗАГСах, налоговых органах и у нотариусов.

Новый закон уже привел к пополнению ЕГРН сведениями о сотнях тысяч владельцев, сообщили в Росреестре. После того как органы власти установили точного собственника, ему отправляют уведомление по почте. Если в течение 45 дней он не представит свои возражения, то информация вносится в ЕГРН. По этому механизму в реестре были дополнены сведения о владельцах 8611 объектов. Но, как показала практика, когда госорганы находят правообладателей, эти люди сразу изъявляют желание прийти и зарегистрировать свои права, отметили в Росреестре. А некоторые, услышав о законе, сами приходят в ведомство оформлять документы. Так зарегистрировали свои права хозяева 382 931 объекта.

"Для выявленных собственников недвижимости постановка на учет в Росреестре дает возможность продать объект, обменять или вписать его в завещание, - поясняет эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. - Из минусов - возникает обязанность платить налоги".

В последние годы идет целенаправленная государственная политика по установлению правообладателей различных объектов капстроительства (дачная и гаражная амнистия), большая работа по кадастровому учету и регистрации прав на объекты вспомогательного использования - сараи, бани и др. "В совокупности это позволяет навести порядок с имуществом граждан, уберечь людей от риска признания объектов самостроем", - говорит эксперт.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Мариня Трубилина

Внесение сведений в реестр недвижимости не влечет никаких санкций, штрафов или привлечения к ответственности за отсутствие госрегистрации прав (этого зачастую опасаются владельцы "старой" недвижимости). Напротив, наличие сведений в ЕГРН должно защитить права владельцев. Включение в реестр контактных данных правообладателей (адреса электронной почты или почтового адреса) позволит оперативно направлять владельцам уведомления, поясняет пресс-служба Росреестра.