Население Донецка за 8 лет войны уже знает, как собрать "тревожный чемоданчик"

Сразу после заявления главы Донецкой народной республики о начале эвакуации, часть населения поспешила в банкоматы, магазины и на заправки ГСМ. "Мы хорошо помним, как все начиналось в 2014 году, когда в течение недели опустели полки магазинов и перестали работать банки. Поэтому лучше перестраховаться, чем потом сидеть без денег и продуктов", - пояснила свои действия жительница Донецка Татьяна.

Правда, уже к вечеру пятницы ажиотаж спал, очереди в банкомат исчезли, а продукты остались в ассортименте. А вот бензин на некоторых заправках уже в субботу стали отпускать по талонам. Как поясняют сами водители, многие поехали самостоятельно на своем транспорте к границе, поэтому заправлялись под завязку, из-за чего колонки так быстро опустели.

Население за восемь лет войны уже прекрасно знает, как правильно собрать "тревожный чемоданчик", что положить с собой в дорогу, какие документы и вещи прежде всего понадобятся им вдали от дома. Но когда смотришь на кадры эвакуации малышей из детских домов и интернатов, то просто сердце обливается кровью. Ведь большинство этих девочек и мальчиков родились и выросли во время войны, они не знают, что такое мир и это действительно страшно.

"Я отправляю в эвакуацию жену и дочку. Еще не знаю, где их там разместят, но уверен, что все будет в порядке", - рассказал Артем из Донецка. Сам он, как и остальные представители сильного пола, остался в ДНР. "Я военнообязанный, хоть сейчас и не служу в армии. Но если Родина призовет, без колебания опять возьму в руки оружие, буду сражаться с врагом до последнего", - говорит мужчина. В том, что война это неизбежно, уверены многие. В субботу утром проводить людей в эвакуацию в один из районов Донецка пришел и Денис Пушилин.

"Я надеюсь, что это ненадолго, но безопасность превыше всего. Пока есть возможность, нужно вывезти детей и женщин - это в первую очередь", - сказал глава ДНР. Он выразил надежду, что ситуация в скором времени разрешится.

"Если Родина призовет, без колебания возьму в руки оружие, буду сражаться с врагом"

Внезапный звонок по мессенджеру, который еще позволяет общаться с Украиной. Последний раз разговаривали в прошлом году. Уже несколько лет мы живем в разных странах. Я - в Донецкой Народной Республике, а мои друзья в незалежной Украине. Сказать, что мне тяжело с ними общаться, это ничего не сказать. Каждый раз все сложнее находить общий язык.

"Так что вы там на нас собираетесь нападать. Вот куда нам бежать? Что нам делать? За что нам оно надо? У вас там с ума сходят, а мы что, должны из дома ехать?" И это мой друг Петя из Днепра?

Пытаюсь сдержать эмоции, отвечаю спокойно. Никто вас не собирается захватывать. Мы не идем в наступление. Ну это же очевидно.

Более того, я вам рассказывала о своих личных потерях на войне. Погибли друзья, соседи, я сама была в плену СБУ.

"Что? Этого не может быть, чтобы наши украинцы убивали детей", - следует просто безапелляционный ответ.

Отправляю Пете видео, не щадя эмоций. В том числе про украинский авианалет в 2014 году на пляж Зугрэса. Тогда погибли гражданские, в том числе дети.

Проходит полчаса, вновь звонок, посмотрел видео. "Это что, все правда? Это наши украинцы убивали детей? Но вы же не придете убивать нас, моего сына. Правда?".

Петя, кто пережил такое, никогда не будет убивать детей.