Немецкий депутат Котре: Санкции против "Северного потока-2" навредят немцам

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" и член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре выразил убеждение, что санкции против газопровода "Северный поток - 2" навредят самой ФРГ, а немцы будут вынуждены платить за "чужие интересы".

По словам депутата, большинство немцев выступают против вступления Украины в НАТО.

"Платить "высокую цену" готовы правительство и политики. Санкции или даже остановка "Северного потока - 2" нанесли бы ущерб самой Германии. Кроме того, из-за такой риторики огромен ущерб нашим важным отношениям с Россией", - отметил Котре.

Слова прозвучали в контексте заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Ранее глава немецкого внешнеполитического ведомства отметила, что Берлин рассматривает "все варианты" ответных действий против Москвы, в случае ее вторжении на территорию Украину, не исключая и введения санкций против "Северного потока-2".