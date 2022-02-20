Новости

МЧС усилило группировку психологов для работы с беженцами в Ростовской области 08:50
Немецкий депутат Котре: Санкции против "Северного потока-2" навредят немцам 08:37
В ЛНР предупредили о сбоях в работе мобильной связи и интернета 08:23
За ночь ВСУ из тяжелых минометов обстреляли 11 населенных пунктов в Донбассе 07:37
Аналитик Маслов назвал главного конкурента доллару в 2022 году 07:26
Финляндия - Россия. Онлайн-трансляция хоккейного финала Олимпиады-2022 07:10
Назван состав сборной России по хоккею на финал Олимпиады 06:25
В ЕАО и Приамурье заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР 06:13
В Приморье суд заключил под стражу экс-главу жилищной инспекции 04:52
Байден проведет заседание Совета нацбезопасности из-за обострения на Украине 04:37
В России стартует квест-путешествие "Байкальская миля 2022. Места силы" 04:18
Украинские военные обстреливают Донецк и другие населенные пункты ДНР 03:22
МИД России направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе 02:42
В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить "омикрон" от гриппа и ОРВИ 02:00
Евросоюз осудил обстрелы гражданских объектов на востоке Украины 01:59
На окраинах Донецка раздалось несколько мощных взрывов 01:20
Вучич предупредил о последствиях конфликта между США и РФ 01:07
Под Луганском саперы обезвредили автомобиль с 200 кг тротила 00:38
Российское постпредство удивлено реакцией ОБСЕ на события в Донбассе 00:26
Канада отправила на Украину партию пулеметов и снайперских винтовок 19.02.2022
Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным 19.02.2022
Чуприян поручил МЧС круглосуточно заниматься эвакуацией жителей ЛНР и ДНР 19.02.2022
Бастрыкин поручил фиксировать преступные действия ВСУ в Донбассе 19.02.2022
СК начал проверку после гибели женщины при спуске с горы Бештау 19.02.2022
Первый поезд с беженцами из Донбасса отправился в Воронежскую область 19.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
20.02.2022 08:37
Рубрика: В мире

Немецкий депутат Котре: Санкции против "Северного потока-2" навредят немцам

Текст: Юрий Нечаев

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" и член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре выразил убеждение, что санкции против газопровода "Северный поток - 2" навредят самой ФРГ, а немцы будут вынуждены платить за "чужие интересы".

По словам депутата, большинство немцев выступают против вступления Украины в НАТО.

"Платить "высокую цену" готовы правительство и политики. Санкции или даже остановка "Северного потока - 2" нанесли бы ущерб самой Германии. Кроме того, из-за такой риторики огромен ущерб нашим важным отношениям с Россией", - отметил Котре.

Слова прозвучали в контексте заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Ранее глава немецкого внешнеполитического ведомства отметила, что Берлин рассматривает "все варианты" ответных действий против Москвы, в случае ее вторжении на территорию Украину, не исключая и введения санкций против "Северного потока-2".

Немцы высмеяли главу МИД Германии Бербок из-за санкций против России
В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

За ночь ВСУ из тяжелых минометов обстреляли 11 населенных пунктов в Донбассе
Чуприян поручил МЧС круглосуточно заниматься эвакуацией жителей ЛНР и ДНР
МИД России направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе
В ЕАО и Приамурье заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР
Вучич предупредил о последствиях конфликта между США и РФ
Западные политики в очередной раз меняют расписание российского вторжения
Почему 16 февраля станет памятной датой в истории международных отношений