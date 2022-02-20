Невролог Евсютина назвала онемение признаком поражения сосудов мозга

Новости

В Приморье суд заключил под стражу экс-главу жилищной инспекции 04:52
Байден проведет заседание Совета нацбезопасности из-за обострения на Украине 04:37
В России стартует квест-путешествие "Байкальская миля 2022. Места силы" 04:18
Украинские военные обстреливают Донецк и другие населенные пункты ДНР 03:22
МИД России направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе 02:42
В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить "омикрон" от гриппа и ОРВИ 02:00
Евросоюз осудил обстрелы гражданских объектов на востоке Украины 01:59
На окраинах Донецка раздалось несколько мощных взрывов 01:20
Вучич предупредил о последствиях конфликта между США и РФ 01:07
Под Луганском саперы обезвредили автомобиль с 200 кг тротила 00:38
Российское постпредство удивлено реакцией ОБСЕ на события в Донбассе 00:26
Финляндия - Россия. Онлайн-трансляция хоккейного финала Олимпиады-2022 00:02
Канада отправила на Украину партию пулеметов и снайперских винтовок 19.02.2022
Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным 19.02.2022
Чуприян поручил МЧС круглосуточно заниматься эвакуацией жителей ЛНР и ДНР 19.02.2022
Бастрыкин поручил фиксировать преступные действия ВСУ в Донбассе 19.02.2022
СК начал проверку после гибели женщины при спуске с горы Бештау 19.02.2022
Первый поезд с беженцами из Донбасса отправился в Воронежскую область 19.02.2022
Корветы Каспийской флотилии отработали тактику многосферного морского боя 19.02.2022
В метро Москвы поставили первые пиццематы 19.02.2022
Около четырех тысяч беженцев заселились в ПВР в Ростовской области 19.02.2022
Глава МИД Китая Ван И посоветовал Западу подумать о целесообразности расширения НАТО 19.02.2022
Захарова назвала Зеленского циником за обвинение жителей Донбасса 19.02.2022
Более 625 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 19.02.2022
Эдуард Басурин рассказал подробности обстрела журналистов RT Arabic 19.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
20.02.2022 05:42
Рубрика: Общество

Невролог Евсютина назвала онемение признаком поражения сосудов мозга

После COVID-19 велик риск осложнений в виде инсульта или инфаркта. Об этом в эфире радио Sputnik предупредила врач-невролог Юлия Евсютина. Она напомнила, что коронавирус SARS-CoV-2 разрушает стенки сосудов, что может привести к печальному итогу.

Если у вас слабость, шум в ушах, проблемы с памятью - необходимо обратиться за помощью к врачу.

Риск развития инсульта оказался выше у молодых женщин

Евсютина также перечислила признаки инсульта (острого нарушения мозгового кровообращения): онемение в руке или ноге с одной стороны, нарушение речи, перекос лица, выраженное головокружение, нарушение координации. В данном случае стоит немедленно вызывать скорую.

Предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний помогают здоровый образ жизни и регулярная диспансеризация.

Общество Здоровье

Главное сегодня

На окраинах Донецка раздалось несколько мощных взрывов
Чуприян поручил МЧС круглосуточно заниматься эвакуацией жителей ЛНР и ДНР
МИД России направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе
Вучич предупредил о последствиях конфликта между США и РФ
Задержанный в ДНР украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших