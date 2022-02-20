Невролог Евсютина назвала онемение признаком поражения сосудов мозга

После COVID-19 велик риск осложнений в виде инсульта или инфаркта. Об этом в эфире радио Sputnik предупредила врач-невролог Юлия Евсютина. Она напомнила, что коронавирус SARS-CoV-2 разрушает стенки сосудов, что может привести к печальному итогу.

Если у вас слабость, шум в ушах, проблемы с памятью - необходимо обратиться за помощью к врачу.

Евсютина также перечислила признаки инсульта (острого нарушения мозгового кровообращения): онемение в руке или ноге с одной стороны, нарушение речи, перекос лица, выраженное головокружение, нарушение координации. В данном случае стоит немедленно вызывать скорую.

Предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний помогают здоровый образ жизни и регулярная диспансеризация.