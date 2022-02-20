Нутрициолог назвала топ-10 продуктов для эластичности кожи

После 20 лет количество коллагена в организме уменьшается, кожа начинает терять эластичность, волосы постепенно перестают быть блестящими. Но затормозить этот процесс можно. Как сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на клинического психолога, диетолога, нутрициолога Елену Кален, необходимо включать в свой рацион продукты, способные поддержать необходимое количество коллагена в организме.

Эксперт назвала топ-10 продуктов, которые содержат больше всего коллагена.

Первое место занимает костный бульон. Это не обычный мясной бульон, его варят несколько часов из костей, каких именно не столь важно. Овощи добавлять не обязательно.

На втором месте - желатин. Он содержится в желе.

Третье место рейтинга неожиданно заняли свежие цитрусовые. Их роль в том, что они повышают уровень коллагена в организме благодаря большому количеству витамина С, который влияет на синтез заветного белка.

Повысить уровень коллагена помогает брокколи, причем, подчеркивает эксперт, неважно, в каком виде его есть, можно употреблять эту капусту сырой, а можно и варить. Также растительными источниками коллагена являются помидоры и листовая зелень.

Седьмое место в рейтинге занимает миндаль. Он важен в первую очередь тем, что содержит цинк, который влияет на синтез коллагена. Мясо нутрицитолог поставила на восьмое место в рейтинге, причем, эксперт советует употреблять телятину в отварном или запеченном виде.

Выработку коллагена повышают Омега-3 жирные кислоты, а также витамин Е. В большом количестве эти вещества содержатся в авокадо.

А замыкают десятку продуктов для повышения уровня коллагена куриные яйца. Особенно полезны белки, в них содержатся глицин и пролин, одни из составляющих нужного белка.

Эксперт подчеркивает, следить за коллагеном стоит не только тем, кто хочет сохранить молодость кожи и красоту волос. Коллаген влияет на состояние связок, сухожилий, хрящей. Высокий уровень этого белка нужен, чтобы предотвратить заболевания хрящей и суставов.