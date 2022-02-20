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20.02.2022 11:14
Рубрика: Власть

Около миллиона жителей Донбасса подали заявления на гражданство РФ

Текст: Татьяна Замахина

По последним данным, около 950 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик подали заявления на гражданство РФ. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, депутат от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Фото: Эрик Романенко/ ТАСС
В Ростовскую область прибыли более 40 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР

Российские паспорта при этом получили уже более 770 тысяч жителей Донбасса, добавил депутат, которого цитирует ТАСС. Еще для 170 тысяч человек пока проходит процедура оформления гражданства. Данные представлены на 15 февраля.

"Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства РФ", - сказал зампред комитета.

Напомним, что из ДНР и ЛНР из-за обострения ситуации на линии соприкосновения была объявлена эвакуация населения в Россию. По данным Водолацкого, российская погранслужба справляется с потоком беженцев.

При этом пограничная и таможенная службы переведены в круглосуточный режим работы, открыты дополнительные пункты пропуска.

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