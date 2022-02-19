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Рубрика: В мире

Репортаж из Донецка: В Республиках Донбасса идет эвакуация населения. Но паники нет

Текст: Елена Блоха (журналист, Донецк)
На фоне обострения ситуации на линии разграничения между Республиками Донбасса и Украиной, в пятницу, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин, а затем и Глава ЛНР Леонид Пасечник экстренное обратились к народу: начинается эвакуации. Организация этого процесса проходит на высоком уровне. Паники среди населения нет.

"Вооруженные силы Донецкой Народной Республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Тем не менее при обстрелах противником населенных пунктов Республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию", - сказано в заявлении Дениса Пушилина, которое прозвучало в 16.00 в пятницу по всем телеканалам и на официальных сайтах ДНР.

Фото: Александр Река/ТАСС
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Впрочем, большой неожиданностью это заявление для жителей Донецка не стало. Накануне усилились обстрелы по всей линии соприкосновения, при этом под огонь попадали жилые дома и объекты инфраструктуры. Да и происходящее в последние месяцы стягивание вооруженных формирований Украины к фронту и накачивание Незалежной многочисленным оружием из Запада, не оставляло сомнений в том, что предстоит обострение.

Сразу после заявления Главы ДНР часть населения поспешила в банкоматы, магазины и на заправки ГСМ. "Мы хорошо помним, как все начиналось в 2014 году, когда в течение недели опустели полки магазинов и перестали работать банки. Поэтому лучше перестраховаться, чем потом сидеть без денег и продуктов", - пояснила свои действия жительница Донецка Татьяна. Правда, уже к вечеру пятницы ажиотаж спал, очереди в банкомат исчезли, а продукты остались в ассортименте.

А вот бензин на некоторых заправках уже на следующий день - в субботу, 19 февраля, стали отпускать по талонам. Как поясняют сами водители, многие поехали самостоятельно на своем транспорте к границе, поэтому заправлялись под завязку, из-за чего колонки так быстро и опустели. "Бензин есть, но его продажу решили ограничить, чтобы всем хватало. Если поставщики из РФ сейчас подсуетятся, то проблем с ГСМ не будет. Правда, на границе сейчас не все так просто, большое скопление техники", - рассказал таксист Владимир. При этом он подтвердил, что пока их контора тариф повышать не собирается, но все зависит от наличия горючего.

Уже к вечеру пятницы вереница легковушек потянулась к пунктам пропуска с Россией. Выезжали в основном те, кому есть куда ехать. Ведь у многих жителей Донбасса есть родственники в РФ, причем часть из них покинули Республики как раз во время активной фазы боевых действий в 2014-2015 годах.

Однако, согласно заявлению Дениса Пушилина силами общественников, силовых структур и местных администраций оперативно была организована работа по эвакуации прежде всего пожилых людей, женщин и детей из прифронтовых районов, которые не могут самостоятельно выехать за пределы страны. В СМИ были опубликованы адреса пунктов сбора, контактные телефоны ответственных сотрудников, горячий телефон общественников 45-0-45.

Никакой паники у людей не было, все было четко спланировано и организовано. Население за восемь лет войны уже прекрасно знает, как правильно собрать "тревожный чемоданчик", что положить с собой в дорогу, какие документы и вещи прежде всего понадобятся им вдали от дома. Но когда смотришь на кадры эвакуации малышей из детских домов и интернатов, то просто сердце обливается кровью. Ведь большинство этих девочек и мальчиков родились и выросли во время войны, они не знают, что такое мир и это действительно страшно.

Пряча слезы на глазах провожали своих матерей, жен, детей в Ростов и мужчины Республики. "Я отправляю в эвакуацию жену и дочку. Еще не знаю, где их там разместят, но уверен, что все будет в порядке.", - рассказал Артем из Донецка. Сам он, как и остальные представители сильного пола, остался в ДНР. "Я военнообязанный, хоть сейчас и не служу в армии. Но если Родина призовет, без колебания опять возьму в руки оружие, буду сражаться с врагом до последнего", - признается мужчина.

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Стоит отметить, что большинство мужчин разделяют такую точку зрения. Они откровенно говорят, что для них главное, чтобы их родные были в безопасности, когда начнется настоящая война. А в том, что это неизбежно, уверены многие. "Да пусть уже наступают, быстрее начнут, быстрее мы их прихлопнем. А то уже надоела эта тягомотина. Мы хотим нормально жить, работать и воспитывать своих детей. И Россия нас пусть уже поскорей или признает, или включит в свой состав. Мы ради этого в 2014 против укрофашистов поднялись. С тех пор наше мнение не изменилось. А воевать мы не боимся. Потому что уверены, что победа будет за нами", - рассказал Александр перед отправкой автобуса, в окно которого ему махали сын-школьник и жена.

В субботу утром проводить людей в эвакуацию в один из районов Донецка пришел и Денис Пушилин "Я надеюсь, что это ненадолго, но безопасность превыше всего. Пока есть возможность, нужно вывезти детей и женщин - это в первую очередь", - сказал Глава ДНР. Он выразил надежду, что ситуация в скором времени разрешится. На это надеется не только он, но и все жители Республик Донбасса.

(Большинство фамилий собеседников не указаны, в интересах их безопасности в связи с военным положением в ДНР)

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