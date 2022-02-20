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Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл: Любовь выше, сильнее и важнее, чем справедливость

Текст: Елена Яковлева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех участников конфликтов, включая глобальных противостояний между странами, помнить о том, что "любовь выше, сильнее и важнее, чем справедливость".

Исцелить любое противостояние, считает патриарх, можно только обратившись "к Божьему закону жизни, а не к человеческому".

Он напомнил о том, что в жизни людей "огромное значение" имеют две ценности человеческого бытия - справедливость и любовь.

- В Божьем замысле любовь выше, сильнее и важнее, чем справедливость. Очень часто в наших семьях, в трудовых коллективах, да вообще во многих объединениях людей возникают конфликты, и нередко очень сложные, сталкиваются противоречия, - сказал патриарх.

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При этом каждый из участников конфликта взывает к справедливости. Но от таких воззваний противостояния лишь еще более углубляются - иногда до безвыходности.

- Как можно исцелить любой конфликт, любое противоречие, будь то в семье, в любом объединении людей, в отношениях между странами и народами, в глобальном масштабе, как можно по-настоящему, раз и навсегда, все эти конфликты и противоречия стереть, исцелить и избавить род человеческий от сопровождающих эти конфликты страданий? Нужно только обратиться к Божьему закону жизни, а не к человеческому, - сказал предстоятель Русской православной церкви.

А для этого нужно подставить себя "под суд своей совести, под суд Божий".

Знание своих грехов и своей неправды делает нас милостивыми к грехам других людей и помогает увидеть правду другого человека.

- И это верно работает и непреложно, - сказал патриарх, и пожелал видеть свои грехи и быть способными прощать другого человека.

Общество Религия Патриарх Кирилл

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