Песков объяснил ситуацию с Меркель и лабрадором Путина

История с присутствием лабрадора Кони на встрече Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в 2007 году произошла ненамеренно: в Кремле не знали о нелюбви Меркель к собакам. Об этом рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия 1") пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

После встречи ряд СМИ сообщили, что якобы Путин сделал так специально, и что это ухудшило отношения лидеров. "То, что Меркель испытывает какую-то неприязнь к собакам, тогда просто мы не знали", - сказал Песков. На мероприятиях Кони ходила, где хотела, вспоминает он. "И это было весьма органично, это было умилительно. Поэтому то, что тогда произошло с Меркель, - неловкая ситуация. Но не по злобе", - заверил он. Путин также потом говорил, что не знал об отношении Меркель к собакам и хотел сделать ей приятное, и утверждал, что извинился за эту ситуацию.

Песков заметил, что Путин и Меркель жестко отстаивали интересы своих стран. "Доверительный характер отношений и постоянное ведение общения на двух языках - они говорили на смеси русского и немецкого иногда - действительно позволяло им эмоционально разговаривать. Эмоциональность зиждилась именно на таком монументальном характере их отношений", - подчеркнул он.