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20.02.2022 16:46
Рубрика: Власть

Песков рассказал о теории заговора с "крышей" для Украины

Текст: Кира Латухина

Запад обеспечивает Украине "крышу", накачивая ее вооружениями и грозя Москве санкциями за "вторжение", и тем самым провоцирует Киев на силовое решение вопроса Донбасса. Такую теорию заговора, которая может действительно объяснять ежедневные заявления о планах "нападения" России на соседнее государство, привел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия 1").

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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"Есть разные теории​​​. И я, например, слышал обоснование из области теории заговора. Но очень интересное и очень логически безупречно выстроенное", - заявил Песков. "Есть Украина, которая потеряла свою территориальную целостность в результате вооруженного переворота. И Украина, в концептуальных установочных документах которой допускается применение силы при возвращении утраченных территорий. При этом мы видим, что НАТО, США, Великобритания вереницей отправляют грузовые самолеты, напичканные вооружениями, боеприпасами и так далее. И одновременно им обеспечивается дипломатическая и политическая "крыша" - да, мы сейчас чуть-чуть перешли на "пацан сказал, пацан сделал", а я говорю - "крыша", - заметил пресс-секретарь главы государства. "Крыша", где говорится, что если хоть кто-то пересечет границу Украины, там Россия и так далее, не важно по какому поводу, то будут адские санкции, значит, Россия станет изгоем и так далее", - продолжил он. "Не провоцирует ли это Украину на решение проблемы Донбасса силовым путем? Все звенья цепи свидетельствуют об этом", - сказал Песков.

"Это одна из теорий. Это не мои заявления. Но я не знаю, как иначе объяснить вот эти вот ежедневные или по несколько раз в день абсурдные упражнения", - заключил пресс-секретарь президента. При этом нет ни одного заявления Запада, которое бы призывало Киев к сдержанности. Такую позицию вряд ли можно назвать адекватной и объективной, добавил он.

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