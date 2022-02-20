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20.02.2022 15:58
Рубрика: Власть

Песков: Россия не хочет говорить слово "война"

Текст: Кира Латухина

Россия никогда ни на кого не нападала и не хочет произносить слово "война". Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".

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"Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, - это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война", - сказал Песков.

"Призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать?" - обратился пресс-секретарь президента к Западу.

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