Песков заявил о максимальной напряженности на линии соприкосновения в Донбассе

На линии соприкосновения в Донбассе напряженность достигла максимума, и любая искра может привести к непоправимому. Об этом заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнив, что Россия на протяжении всей истории никогда ни на кого не нападала и даже не хочет произносить слово "война".

"Когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям", - сказал Песков. Поэтому ежедневные упражнения по объявлению даты "вторжения" России в Украину могут иметь пагубные последствия. "Это очень плохая практика", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. "Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, - элемент провокационного характера", оценил он.

Москва призывает Запад к разуму. "Призываем к разуму​​​. Призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать? Призываем вспомнить историю. Ну, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала", - заявил Песков. "И Россия, которая пережила столько войн - это последняя страна в Европе, которая, которая вообще хочет говорить даже, произносить слово "война", - заключил он.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что ни НАТО, ни европейские страны, ни Вашингтон не призывают Киев к осторожности. "Конечно, такую позицию вряд ли можно назвать, наверное, даже адекватной. Я уж не говорю об объективной", - сказал он.