Песков заявил о неспособности Зеленского выполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский не готов, не может и не хочет выполнять Минские соглашения. Так видит ситуацию президент России, пояснил в программе "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия 1") пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить Минский комплекс мер​​", - заметил Песков​. "Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он а) не может, б) не хочет и с) не собирается этого делать", - пояснил он.

Говоря о том, почему до сих пор не состоялись переговоры лидеров, пресс-секретарь президента России заметил, что Зеленский ставит целью обсуждать урегулирование на юго-востоке Украины, но Россия - не сторона конфликта, и такая дискуссия должна идти между Киевом и представителями самопровозглашенных республик. "Этого они не хотят понять", - подчеркнул он.

Песков также объяснил, почему запросы Зеленского на телефонный разговор с Путиным не получили ответа: "Мы задаем вопрос: что вы предлагаете обсуждать? Ответа мы не получаем".