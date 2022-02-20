Песков заявил о неспособности Зеленского выполнять Минские соглашения

"Владимир Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить Минский комплекс мер", - заметил Песков. "Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он а) не может, б) не хочет и с) не собирается этого делать", - пояснил он.
Говоря о том, почему до сих пор не состоялись переговоры лидеров, пресс-секретарь президента России заметил, что Зеленский ставит целью обсуждать урегулирование на юго-востоке Украины, но Россия - не сторона конфликта, и такая дискуссия должна идти между Киевом и представителями самопровозглашенных республик. "Этого они не хотят понять", - подчеркнул он.
Песков также объяснил, почему запросы Зеленского на телефонный разговор с Путиным не получили ответа: "Мы задаем вопрос: что вы предлагаете обсуждать? Ответа мы не получаем".