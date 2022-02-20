Почему не стоит разбирать ноутбук или смартфон самостоятельно

Современная техника, например, ноутбуки и смартфоны - это сложные устройства с огромным количеством деталей внутри. О том, почему не стоит их ремонтировать самостоятельно, "РГ" рассказал Сергей Кузьменко, старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества.

"Ноутбуки проще в разборке, и некоторые производители упрощают доступ к компонентам, таким как оперативная память, жесткий диск, система охлаждения, для самостоятельной замены, апгрейда или очищения кулеров от набитой пыли. В подобных ситуациях пользователь сможет самостоятельно сделать требуемое обслуживание техники, но только при конструкционных решениях со стороны производителя", - подчеркивает специалист.

По его словам, неосторожный ремонт ноутбука может привести ко поломке задней крышки и короткому замыканию материнской платы устройства. "Это приводит, как правило, к полной потери работоспособности ноутбука и в дальнейшем к или дорогостоящему ремонту, или к замене техники, ведь, к сожалению, не каждый сервисный центр может грамотно диагностировать и исправить причину короткого замыкания, вызванного не аккуратными действиями пользователя", - резюмирует Кузьменко.

В случае со смартфонами все гораздо сложнее. "Производители для обеспечения высоких стандартов пыли и влага защиты по типу IP68 вынуждены герметизировать устройство на специальный клей, и при самостоятельном вскрытии устройства велик риск, во-первых, утратить эти стандарты, во-вторых, сломать заднюю крышку или экран, при избыточном давлении на компоненты, в-третьих, повредить отключаемые шлейфы. Все это может привести как к частичному, так и полному выходу устройства из строя с последующим дорогостоящим ремонтом или полной заменой неисправного устройства", - уверен специалист.

Эксперт считает, что самостоятельно разбирать смартфоны и ноутбуки можно, но крайне не рекомендуется это делать людям без специальных знаний в области ремонта электротехники. "Ведь допустить ошибку в этом вопросе крайне легко, но цена ошибки может доходить до покупки новой техники. Поэтому доверить вопрос обслуживания или замены старых компонентов лучше сервисному центру", - рассказывает Кузьменко.