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20.02.2022 20:15
Рубрика: Экономика

Почему серьезные антироссийские санкции ударят и по тем, кто их вводит

Текст: Роман Маркелов, Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8686)
Серьезные санкции против российского экспорта нефти и газа со стороны Европы и США едва ли возможны по простой причине - их действие на экономики стран-инициаторов будет болезненнее, чем на экономику нашей страны. Финансовые санкции могут быть более болезненными, но о крупных ограничениях речи пока не идет и здесь.

Нефть

Доля России на мировом рынке нефти и газа выше 10 процентов, что само по себе уже очень много. Но самое главное, что российская нефть, нефтепродукты и газ занимают на рынке Европы от 20 до 40 процентов. Запретив экспорт российской нефти и нефтепродуктов, Европа столкнется с их серьезным дефицитом (суммарно около 5 млн баррелей в сутки), который будет нечем закрыть. Сейчас в мире и так назревает дефицит нефти, а страны ОПЕК+ не успевают наращивать добычу даже в соответствии со своими планами. Поэтому говорить о внеплановом увеличении производства нет смысла. От США помощи ждать не приходится. Несмотря на первое место в мире по добыче, Америка экспортирует нефти не больше 3,5 млн баррелей в сутки (часть экспорта уже уходит в Европу), а импортирует нефти и нефтепродуктов более чем на 5 млн баррелей в сутки, в том числе и из России (до 10 процентов от всего импорта).

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Российская нефть с каждым годом становится дороже

Компенсировать такие выпадающие с рынка объемы под силу только Саудовской Аравии, но это дело нескольких лет. К тому же бюджету королевства более выгодна дорогая нефть, и саудиты с большим удовольствием подождут, пока цена за баррель поднимется до 120-150 долларов.

Газ

С газом для Европы и США ситуация еще хуже. Заменить российский газ на европейском рынке не сможет ни одна страна-экспортер, его недостачу придется компенсировать поставками сжиженного природного газа (СПГ), нефтью и углем. Перенаправление поставок этих ресурсов из Азии и Латинской Америки в Европу приведет к лавинообразному росту цен на энергетическое сырье, топливо и электричество во всем мире.

Первоначально локальный дефицит ресурсов в Азии вызовет здесь рост цен и повысит привлекательность этого рынка, вызвав обратный отток поставок из Европы, что, в свою очередь, спровоцирует рост цен в странах Старого Света. И так далее, как качели. Цены будут только расти, не снижаясь, а лишь стабилизируясь на некоторое время в период роста предложения в какой либо из частей света. В результате - встречайте новый мировой экономический кризис.

Заменить российский газ на европейском рынке не сможет ни одна страна-экспортер

США в стороне не останутся, последующий вслед за этим обвал мировых цен на энергоресурсы быстро сделает нерентабельной добычу сланцевой нефти и газа, а взять их дополнительные объемы будет уже негде. Россия, конечно, тоже пострадает, мы живем не на облаке, нам, как и всему миру, будет гарантирован экономический спад, дефицит бюджета и снижение уровня жизни. Но, к счастью, это почти фантастический вариант.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Сергей Тихонов

Поэтому единственные санкции, которые могут быть использованы Западом против российского нефтегаза, - это ограничения по экспорту технологий, запрет на сотрудничество (в том числе кредитование и инвестирование), а также заморозка проектов с участием российских компаний за рубежом и их активов за границей. Первые два варианта уже были использованы США и Европой, и их влияние на нефтегазовую отрасль России с течением времени снижается. Последний вариант возможен. Например, заморозка так и не запущенного "Северного потока - 2". Никакого экономического влияния эта мера на Россию иметь не будет, но создаст громкий новостной фон. А потом газопровод все равно запустят после первой же аварии изношенной газотранспортной системы Украины, которая оставит Европу без тепла и электричества.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Сергей Тихонов

Финансы

Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT, как уже не раз подчеркивалось, не рассматривается.

Фото: iStock
Почему дорогой газ в Европе сейчас выгоден только США

Запрет на расчеты в долларах США для российских банков более возможен. Обойти эту меру можно будет лишь при выборочном введении запрета: соответствующие банки просто перестанут проводить операции в долларах США, закрыв счета в них, и будут осуществлять платежи в других валютах (рубли, евро и так далее). Запрет всем российским банкам рассчитываться в долларах приведет к потерям для банков США, так как у них сократятся проводимые операции, правда, потери эти будут небольшими, говорит главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.

Усиление санкций на российский госдолг - запрет проводить операции со старыми выпусками российских гособлигаций - приведет к потерям только западных инвесторов, которые будут вынуждены распродать все эти облигации по любой цене, добавляет Прокудин. Сейчас около 20 процентов гособлигаций принадлежат нерезидентам, в ОФЗ, по его оценке, эта сумма составляет около 43 млрд долларов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика ВЭД Санкции и антисанкции

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