Посол Антонов: США должны побудить Киев выполнять Минские соглашения

Выполнение Минских соглашений является единственным путем для установления мира на Украине. Россия рассчитывает, что власти США побудят Киев к этому. Об этом заявил посол РФ В США Анатолий Антонов.

"Рассчитываем, что американские коллеги используют свое влияние на президента Украины Владимира Зеленского и побудят Киев исполнять "Минск". Это - единственная возможность установить мир на Украине и обеспечить равные права для ее граждан", - отметил дипломат.

Как напомнил посол, Минские соглашения предусматривают особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. "Что для этого необходимо? В стране должна быть проведена конституционная реформа, ключевым элементом которой станет децентрализация. Украинская сторона практически ничего из положений "Минска" так и не выполнила. Все необходимо делать через диалог между Киевом и населением Луганска и Донецка", - указал Антонов.

По его словам, необходимо обеспечить права людей, проживающих в Донбассе, их право говорить на родном языке, участвовать в выборах, хранить традиции. "В нашем распоряжении имеются официальные материалы по стихийным захоронениям погибших в результате преступлений ВСУ мирных жителей. Мы готовы поделиться с американскими журналистами данными материалами, если, конечно, они заинтересованы в правдивой информации", - заявил Антонов.