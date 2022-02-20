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20.02.2022 22:14
Рубрика: В мире

Посол Италии в Австралии погибла во время отдыха на родине

Текст: Юрий Когалов

Посол Италии в Австралии Франческа Тардиоли погибла во время отдыха в своем родном городе Фолиньо. Как передает издание Corriere di Umbria, она скончалась 19 февраля, упав с балкона с четвертого этажа.

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Предполагается, что 57-летняя женщина потеряла равновесие, перегнувшись через перила. Однако есть версия, что падение не было случайностью. Следователи пытаются выяснить, что именно произошло.

Франческа Тардиоли работала в дипломатическом корпусе с 1991 года. На службу она поступила после окончания факультета политологии в Университете Перуджи и получения степени магистра в Итальянском обществе международных организаций. На протяжении своей дипломатической карьеры она работала в посольствах и консульствах в Албании, Саудовской Аравии, Ливии, в представительстве при НАТО.

Как заявили в МИД Италии, ее будут вспоминать с любовью за ее замечательные профессиональные и человеческие качества.

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