Посол РФ в США: Есть шанс договориться о безопасности в Европе

Россия и Запад имеют шансы договориться о том, как будет поддерживаться безопасность в Европе. Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, Москва видит потенциал для выхода на взаимоприемлемые договоренности.

По его словам, пока этот процесс движется медленно, конструктивных моментов в реакции Вашингтона на российские инициативы было немного. "Ключевые для нас условия - о нерасширении НАТО на восток, неиспользовании инфраструктуры постсоветских стран для ведения военной деятельности, ограничении военного потенциала альянса на российских рубежах - были проигнорированы", - указал Антонов.

В то же время, как отметил дипломат, видна готовность американской администрации работать над вопросом неразмещения перспективных наземных РСМД в Европе. "Вследствие малого подлетного времени развертывание таких систем вблизи российских границ будет иметь крайне дестабилизирующие последствия. Мы неоднократно предлагали ввести соответствующие ограничения и разработать верификационные механизмы", - заявил посол.

По его словам, есть потенциал для выхода на взаимоприемлемые договоренности и по выработке мер по снижению военной напряженности в Европе, повышению транспарентности в отношении военных учений, предотвращению опасных военных инцидентов, восстановлению контактов по линии оборонных ведомств. Однако, как подчеркнул Антонов, эти проблемы существуют не в вакууме, и их нельзя рассматривать в отрыве от принципа неделимости безопасности. "Невозможно приглашать Россию к сотрудничеству по контролю над вооружениями и одновременно неограниченно наращивать ударный потенциал НАТО на наших границах", - заявил дипломат.