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20.02.2022 19:44
Рубрика: Экономика

Производители начали уменьшать фасовку продуктов, чтобы не повышать цены

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8686)
Только потребители смирились с шоколадом по 85 г вместо 100 г, теперь производители решили заминусовать в плитке еще несколько граммов, не меняя при этом цену. С одной стороны, у производителей выросли издержки, с другой - повышать цены они не могут: покупатели, ретейл и власти против.
Уменьшить фасовку уже раскрученного продукта проще, чем продвигать новый товар на рынке. Фото: Сергей Михеев Уменьшить фасовку уже раскрученного продукта проще, чем продвигать новый товар на рынке. Фото: Сергей Михеев
Уменьшить фасовку уже раскрученного продукта проще, чем продвигать новый товар на рынке. Фото: Сергей Михеев

Речь идет о таких товарах, как молочные продукты, сладости, кофе, макароны. По данным "Коммерсанта", ряд крупных производителей уменьшают упаковку на 5-50 г. А, например, пиво уже продается в банках по 0,43 л вместо 0,5 л.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Производители продуктов сейчас находятся в серьезных тисках. С одной стороны, третий год растет себестоимость продукции, говорит гендиректор агентства INFOLine Иван Федяков. Например, по данным Союзмолока, за 2021 год себестоимость производства литра сырого молока выросла на 15-16% (в первую очередь за счет удорожания кормов), его переработки - на 14-16%. В минсельхозе признают, что в этом году роста цен на молоко, овощи, хлеб и сахар не избежать. С другой стороны, производители не могут транслировать этот рост в цену конечного продукта. На них давят ограниченные доходы населения, государство, которое требует не повышать цены, а также ретейлеры, которые опасаются снижения продаж, отмечает Федяков.

Уменьшать фасовку известного потребителю товара - не вполне добросовестная практика, признает эксперт. Законодательно это ненаказуемо, но некоторые потребители будут введены в заблуждение: они по привычке будут брать тот же товар, но узнают об уменьшении упаковки только дома. Честнее выпускать на рынок новые товары уже в нужной фасовке. Но новый товар надо продвигать на рынок - уменьшить упаковку уже раскрученного продукта проще.

Впрочем, драматизировать ситуацию не стоит, считает Федяков. Сейчас во всем мире наблюдается тренд на порционность - потребителю удобнее купить еды на один раз. И лучше уж уменьшить упаковку, чем изменить рецептуру товара, не сообщая об этом потребителю. А это происходит "сплошь и рядом", считает эксперт.

Экономика Товары и цены

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