Путин и Макрон выступили за активизацию дипломатических усилий по Донбассу

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудили ситуацию на Украине и ухудшение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.

"Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков. Обращено внимание на происходящую накачку натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами, что подталкивает Киев к военному решению так называемой проблемы Донбасса", - говорится в сообщении Кремля.

Путин в разговоре указал на то, что страдают мирные жители ДНР и ЛНР, которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов.Президент снова подчеркнул, что Киев отказывается от выполнения Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате".

"С учетом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран - участниц "нормандского формата", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такие контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и урегулированию конфликта вокруг Донбасса.

Президенты также обсудили вопросы гарантий безопасности. "Владимир Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу", - сообщили в Кремле.

По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась больше полутора часов. После разговора с Путиным, Макрон позвонил президенту Украину Владимиру Зеленскому.

Напомним, что президент Франции приезжал в Москву на переговоры с российским лидером 7 февраля.