Путин и Макрон выступили за активизацию дипломатических усилий по Донбассу

Новости

Израиль с 1 марта начнет пускать непривитых туристов 18:03
Патриарх поздравил российскую сборную с успешным выступлением на Олимпиаде 17:44
В Англии утрачено 90 процентов средневекового эпоса о рыцарях 17:34
Патриарх Кирилл: Любовь выше, сильнее и важнее, чем справедливость 17:31
"Единая Россия" и фонд "Доктор Лиза" будут помогать жителям ДНР и ЛНР 17:04
Владимир Путин встретится с Ильхамом Алиевым 16:49
Песков рассказал о теории заговора с "крышей" для Украины 16:46
Пропавшая без вести 43-летняя актриса Линдси Перлман найдена мертвой 16:46
Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине. Онлайн-трансляция 16:45
Владимир Путин встретится с паралимпийцами 16:34
Песков заявил о готовности Кремля доказывать правоту Путина 16:29
В МЧС подтвердили обнаружение тела экс-замминистра юстиции Ялунина 16:18
Умер актер Ксавьер Марк - Гонсалес из "Богатые тоже плачут" 16:11
Путин встретится в Москве с премьер-министром Пакистана 16:10
Песков: Россия не хочет говорить слово "война" 15:58
Заразившаяся коронавирусом британская королева испытывает лишь легкие симптомы 15:55
Песков объяснил ситуацию с Меркель и лабрадором Путина 15:44
Захарова оценила заявление главы МИД Британии о "планах" Москвы на Прибалтику 15:36
В Воронежской области введен режим ЧС 15:31
Королева Елизавета II заболела коронавирусом 15:24
Замглавы МИД РФ Рябков: ЕС и НАТО прислали отписки на письма Лаврова 15:12
Сейчас в Донецке самой популярной фразой являются слова "Береги себя" 15:07
Исключительно редкую и жуткую химеру нашли в Тихом океане 15:05
ВРИО главы МЧС объяснил, для чего именно введен режим ЧС в Ростове 15:03
Поезд с беженцами отправится в Нижний Новгород 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
20.02.2022 17:44
Рубрика: Власть

Путин и Макрон выступили за активизацию дипломатических усилий по Донбассу

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудили ситуацию на Украине и ухудшение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

"Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков. Обращено внимание на происходящую накачку натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами, что подталкивает Киев к военному решению так называемой проблемы Донбасса", - говорится в сообщении Кремля.

В ДНР введен запрет на проведение культурно-массовых мероприятий

Путин в разговоре указал на то, что страдают мирные жители ДНР и ЛНР, которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов.Президент снова подчеркнул, что Киев отказывается от выполнения Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате".

"С учетом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран - участниц "нормандского формата", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такие контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и урегулированию конфликта вокруг Донбасса.

Президенты также обсудили вопросы гарантий безопасности. "Владимир Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу", - сообщили в Кремле.

По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась больше полутора часов. После разговора с Путиным, Макрон позвонил президенту Украину Владимиру Зеленскому.

Напомним, что президент Франции приезжал в Москву на переговоры с российским лидером 7 февраля.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Франция В мире экс-СССР Украина Президент Международные организации НАТО Обстановка на востоке Украины Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Главное сегодня

Песков заявил о неспособности Зеленского выполнять Минские соглашения
Спецназ МГБ ДНР ликвидировал украинскую диверсионную группу
В МЧС подтвердили обнаружение тела экс-замминистра юстиции Ялунина
В Воронежской области введен режим ЧС
Захарова оценила заявление главы МИД Британии о "планах" Москвы на Прибалтику
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД