Путин проверил эффективность сил стратегического сдерживания России

Под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина прошло плановое учение Сил стратегического сдерживания России. Глава государства принимал доклады военных и следил за пусками баллистических и крылатых ракет из ситуационного центра Кремля. Вместе с ним за учением наблюдал президент Беларуси Александр Лукашенко.

По видео-конференц-связи министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину, что в ходе операции стратегических наступательных сил отрабатываются вопросы управления ядерным арсеналом и оружием повышенной потенциальной опасности в едином контуре управления. К учению привлекли силы и средства ВКС, Южного военного округа, РВСН, Северного и Черноморского флотов.

Информацию дополнил доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Он сказал, что цель учения - отработать действия стратегических наступательных сил по нанесению гарантированного поражения противнику. Для этого на первом этапе военные применили оружие повышенной потенциальной опасности. А на втором - отработали санкционирование и массированное применение стратегических наступательных сил России в ответно-встречном ударе.

Два президента стали свидетелями того, как наши Воздушно-космические силы успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет авиационного комплекса "Кинжал". Корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов выполнили стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морским и наземным мишеням. А на полигоне Капустин Яр под Астраханью был произведен пуск крылатой ракеты наземного базирования оперативно-тактического комплекса "Искандер".

В тот же день из позиционного района космодрома Плесецк расчеты РВСН выполнили пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Она точно отработала по цели на камчатском полигоне Кура. Туда же и по полигону Пембой в Республике Коми нанесли удар крылатые ракеты, выпущенные стратегическими ракетоносцами Ту-95МС. А из Баренцева моря по полигону Кура выстрелил баллистической ракетой "Синева" экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота "Карелия".

"Учение Сил стратегического сдерживания было спланировано ранее. В ходе него проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил", - сообщили позже в Минобороны России. Там отметили, что все задачи Силы стратегического сдерживания выполнили полностью. Запущенные с воздуха, земли и воды, ракеты поразили назначенные им цели, чем подтвердили заданные характеристики.

Такой комплексной проверки ядерного и новейших видов оружия повышенной потенциальной опасности в Российской армии прежде не проводили

Такой комплексной проверки ядерного и новейших видов оружия повышенной потенциальной опасности в Российской армии прежде не проводили. Нашу ядерную триаду военные тестировали одновременно и многократно. Но, пожалуй, еще никогда этого не делали вкупе с проверкой другого современного арсенала.

Для тех, кто впервые услышал термин "оружие повышенной потенциальной опасности", поясним, о каких дальнобойных и высокоточных средствах вооруженной борьбы идет речь. Составленный в Минобороны РФ справочник по терминологии в оборонной сфере трактует это понятие довольно замысловато и с большим количеством специальных терминов. Говоря проще, это оружие наземных, авиационных и морских ракетных комплексов, предназначенное для избирательного гарантированного поражения объектов на дальностях более 400 километров. Гиперзвуковые "Кинжал" и "Циркон", морской "Калибр" и сухопутный "Искандер" как раз попадают под такое определение.

Расскажем подробнее об этом высокоточном оружии.Гиперзвуковая аэробаллистическая ракета воздушного базирования "Кинжал" наносит удар по важным целям противника на дальности более 2 тысяч км, без захода в зону ПВО противника. В район сброса ее доставляет высокоскоростной самолет-носитель МиГ-31К. Маршевый двигатель ракеты за считаные секунды разгоняет постоянно маневрирующий боезаряд до гиперзвуковой скорости. Использование на конечном участке полета всепогодной головки самонаведения гарантирует точность и избирательность поражения целей в светлое и темное время суток.

"Калибр" - целое семейство высокоточных крылатых морских боеприпасов. Например, ракета 3М14 (именно ее использовали корабли Каспийской флотилии для уничтожения террористов в Сирии в октябре 2015 года) имеет, по разным данным, радиус действия до 2,6 тысячи километров. А используемый на дизель-электрических подлодках проекта 636.3 "Варшавянка" боеприпас 3М54 стреляет, по некоторым оценкам, на 400 километров.

Гиперзвуковая крылатая ракета 3М22 "Циркон" способна осуществлять продолжительный полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы. На всем протяжении маршрута она использует тягу собственного двигателя. Ракета сможет поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов. Ее серийные поставки в ВМФ планируют начать уже в этом году.

Крылатая ракета оперативно-тактического комплекса "Искандер" достает цели с расстояния до 500 километров. Непредсказуемая траектория полета и невидимость для радаров, которую гарантирует технология "стелс", делает ракету практически неуязвимой для американских "Пэтриотов" и их европейских аналогов.

Межконтинентальная баллистическая ракета комплекса "Ярс" снабжена головной частью с несколькими маневрирующими боевыми блоками индивидуального наведения. Они способны поражать цели на дальности до 11 тысяч километров. У этой ракеты сокращенный активный участок траектории полета. К тому же боеприпас оборудован новейшими средствами преодоления любых систем ПРО. Она неуязвима на всех этапах полета - от старта до поражения цели.

Баллистическая ракета морского базирования РСМ-54 "Синева" в зависимости от модификации может иметь четыре или десять боевых блоков индивидуального наведения мощностью 100 килотонн каждый. Стрельбу подлодка ведет с глубины до 55 метров на скорости 6-7 узлов. Причем направление пуска ракеты не зависит от курса движения корабля. При максимальной дальности полета до 8300 километров отклонение "Синевы" от цели составляет не более 500 метров.

Между тем, вчера в Беларуси завершилось проводимое в рамках проверки сил реагирования Союзного государства совместное учение "Союзная решимость - 2022". Учение закончилось, а сама проверка, похоже, нет. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что президенты двух стран решенили ее продолжить "в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе". В целом направленность проверки останется неизменной. "Она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ", - процитировали Хренина в телеграмм-канале Минобороны Беларуси.

Геополитика

Лидеры РФ и Франции обсудили ситуацию на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудили ситуацию на Украине и ухудшение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. "Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков. Обращено внимание на происходящую накачку натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами, что подталкивает Киев к военному решению так называемой проблемы Донбасса", - говорится в сообщении Кремля. Путин в разговоре указал на то, что страдают мирные жители ДНР и ЛНР, которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов. Президент РФ подчеркнул, что Киев отказывается от выполнения Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате". "С учетом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран - участниц "нормандского формата", - говорится в сообщении.

Подготовила Айсель Герейханова