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20.02.2022 19:08
Рубрика: Власть

Разрешающий подсудимому "отменять" свои старые показания проект сочли опасным

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8686)
В адвокатуре сочли опасным предложение разрешить подсудимому отменять свои же собственные показания, данные на следствии. Проект соответствующих поправок в УПК внесен в Госдуму. Инициатива предполагает, что если подсудимый отказался в суде от данных ранее показаний, то протоколы старых допросов будут признаны недопустимыми доказательствами. Образно говоря, их выбросят в корзину. Судью обяжут верить именно последнему слову человека.

Изначально у разработчиков проекта благие пожелания: защитить человека от давления на стадии следствия. Мол, а вдруг признания из него выбили? Однако в адвокатуре раскритиковали проект.

Фото: iStock
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Первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Михаил Толчеев посчитал предлагаемое решение негодным и даже опасным. Он соглашается, что суды не всегда реагируют на заявления подсудимых о применении к ним недозволенных методов на стадии следствия. Но тот факт, что такие случаи есть, не может становиться поводом для обесценивания вообще всех показаний, данных всеми обвиняемыми на стадии следствия. Ведь возможна и обратная ситуация: человек не признавал вину, а в суде вдруг встал и "раскаялся". Почему так произошло? Возможно, он действительно осознал. Но может быть и другое: на него надавили.

Проект, подчеркивает представитель ФПА, создает опасность недопустимого давления именно на подсудимых. "Работники следственных и оперативных органов имеют доступ к лицам, привлекаемым к уголовной ответственности, и во время рассмотрения дела судом. Таким образом, создается риск, что именно на этой стадии достаточно оказать давление и получить отказ от ранее данных показаний, когда подозреваемый или обвиняемый не признавал себя виновным", - считает первый вице-президент ФПА.

Поэтому суды каждый раз должны проверять все обстоятельства, сравнивать показания на стадии следствия и данные в суде. Нельзя давать преимущественное право каким-либо словам только на основании того, что они были сказаны в определенном месте: в зале суда или кабинете следователя. И там, и там человек может либо лгать, либо говорить правду. Вот суд и должен разобраться, чему верить.

Подсудимые часто отказываются от своих показаний, данных на следствии. Если человек заявляет, что на него оказывали давление, то суды должны отреагировать и проверить, так ли было на самом деле 

Михаил Толчеев отметил, что недопустимые доказательства - это доказательства, полученные с нарушением закона. "Такое нарушение должно быть установлено, а не только заявлено. Если речь идет о применении пыток, то это преступление публично-правового характера, установление которого требует расследования и привлечения к ответственности виновных", - считает он.

При этом представитель адвокатуры подчеркнул, что в законе сегодня четко установлено: нельзя использовать в качестве единственного доказательства вины признания человека. Слов мало - нужны улики.

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