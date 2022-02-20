Исключительно редкую и жуткую химеру нашли в Тихом океане

A Creepy, Exceptionally Rare 'Ghost Shark' Chimaera Has Been Found in The Pacific https://t.co/WWjN5xvWRx — ScienceAlert (@ScienceAlert) February 18, 2022

Возле Южного острова Новой Зеландии исследователи обнаружили исключительно редкую, недавно вылупившуюся "призрачную акулу".

"Полупрозрачный, студенистый и увенчанный парой гигантских черных глаз на заостренной голове, инопланетный малек, вероятно, принадлежит к одному из более чем 50 известных видов призрачных акул, также известных как химеры", - сообщили изданию Science Alert в Национальном институте водных и атмосферных исследований Новой Зеландии (NIWA).

Новорожденная химера попала в сети при недавнем траловом обследовании NIWA, проведенного на глубине около 4000 футов (1200 метров), чтобы оценить популяцию другой местной рыбы-хоки.

По словам исследователей NIWA, эмбрионы призрачных акул развиваются в икре, отложенной на морском дне. Эмбрионы питаются желтком, пока не придет время вылупляться.

Учитывая их небольшой размер и исключительно глубокую среду обитания, детеныши призрачных акул являются чрезвычайно редкими достопримечательностями.