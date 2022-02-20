Мокрый снег и 3 градуса тепла ожидаются в воскресенье в Москве

Порывистый ветер, температура воздуха до плюс 3 градусов и кратковременный мокрый снег ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как сообщил метеоролог на свой странице в Facebook, в первой половине дня погоду будет определять тыловая часть циклона. В это время будет идти мокрый снег с дождем, температура воздуха в столице не превысит +3 градусов, по области - до +4.

"В вечерние часы на столичный регион начнет влиять гребень антициклона, облаков станет меньше, - рассказывает метеоролог. - Атмосферное давление будет расти, в середине дня оно достигнет значений 737 мм ртутного столба".

Напомним, что с 23 февраля в регионе ожидается похолодание. Воздух и днем и ночью будет слабоотрицательный. Оттепелей не ожидается.