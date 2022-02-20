Первый поезд с беженцами пришел в Воронеж

На главный вокзал Воронежа пришел поезд из Таганрога, доставивший 140 беженцев, эвакуированных из ДНР. Их разместили в загородном детском лагере и обеспечили всем необходимым.

Накануне воронежский губернатор Александр Гусев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с приемом женщин и детей из Донецка и Луганска. Городские власти подготовили для них два детских лагеря с отапливаемыми корпусами.

- "Голубой экран сможет принять 140 человек. "Кировец" - 240. Горячим питанием и постельным бельем обеспечим. Воронеж не бросит людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, - рассказал глава города Вадим Кстенин.

Помимо спальных мест, в корпусах развернуты средства санитарной защиты: рециркуляторы воздуха, санитайзеры, - завезли маски и перчатки.

В Воронежской области развернуто 42 пункта временного размещения на 4502 места.