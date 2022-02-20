В Курске приняли почти тысячу беженцев из Донбасса

В Курск прибыл поезд с беженцами из Донбасса. Здесь приняли и разместили первую тысячу человек.

Поезд с беженцами здесь ждали с самого утра, и когда по городским улицам прошла колонна автобусов большой вместимости в сторону железнодорожного вокзала, стало понятно: пора встречать прибывших дончан.

Как сообщили в администрации региона, курский губернатор Роман Старовойт лично рассказывал людям о том, как их разместят здесь. Большая часть приехавших из Донецкой и Луганской народных республик в Курск - дети, причем 200 из более чем 500 ребят - это сироты.

Для них подготовлены все условия в трех школах-интернатах. В целом же в регионе уже развернуто 20 пунктов временного размещения беженцев: они оборудованы в санаториях, оздоровительных детских лагерях, социальных учреждениях, где есть для этого места и условия.

Всем прибывшим из Донбасса измеряют температуру, детей сопровождают медики. В администрации региона сообщили, что одному ребенку с повышенной температурой уже оказывают помощь.

Тем временем, в Воронеж уже прибыл третий поезд с беженцами, доставив порядка 500 человек. Здесь развернуто 42 пункта временного размещения, где готовы принять 4,5 тысячи человек. Значительная часть этих мест уже заполнена.