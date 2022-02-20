В МЧС подтвердили обнаружение тела экс-замминистра юстиции Ялунина

Тело экс-замминистра юстиции Ялунина, катавшегося на квадроцикле и пропавшего несколько дней назад в Подмосковье обнаружено. Эту информацию официально подтвердили в региональном главке МЧС.

Сегодня в течение дня поступали сообщения со ссылкой на анонимные источники, что водолазы обнаружили, наконец, какое-то тело, которое может принадлежать экс-чиновнику.

И теперь эта информация нашла подтверждение. Теперь уже точно ясно, что Владимир Ялунин, катаясь на собственном квадроцикле в Одинцовском районе ночью, провалился под лед на реке. При этом техника ушла на дно, а тело река унесла вниз по течению.

"Тело Ялунина обнаружили в 14.30", - говорится в сообщении подмосковного управления МЧС России.