Посол Италии Джорджо Стараче приглашает на кинофестиваль "Из Венеции в Москву"

В столичном кинотеатре "Октябрь" открылся итальянский кинофестиваль "Из Венеции в Москву". В столице до 23 февраля включительно, а в Новосибирске с 21 по 27 февраля на большом экране зрители увидят картины, показанные прошлой осенью на Венецианском кинофестивале. Это отличный шанс познакомиться с ними: серьезные, авторские картины российский кинопрокат берет неохотно. Пандемия и вовсе отучила зрителя ходить в кинотеатры: их потеснили стриминговые платформы. Так что миссия кинофестиваля - еще и вернуть зрителей в залы.

Фильм "Король смеха" открыл фестиваль "Из Венеции в Москву". Это красочная биография неаполитанского комедиографа-революционера Эдуардо Скарпетта с Тони Сервилло в главной роли. Фото: Предоставлено Посольством Италии

"Мы покажем 10 шедевров, - сказал на приеме накануне открытия фестиваля посол Италии Джорджо Стараче. - Фестиваль "Из Венеции в Москву" призван напомнить о прочном основании отношений двух наших стран. Когда говорит культура, нужно, чтобы все остальное замолчало. Вообще кино - прекрасный способ заглянуть внутрь себя и возможность переосмыслить то, что нас окружает".

Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера считает, что современное итальянское кино переживает настоящий ренессанс - кинопроизводство в Италии не останавливалось, несмотря на пандемию. "Последний кинофестиваль в Венеции был не так успешен, как предыдущие, - говорит Барбера. - Залы были заполнены всего на 50%. Но воодушевляет, что фильмов в последние два года в Италии снимали больше, чем раньше. И это не только количественное, но и качественное преимущество. В 50-60-е годы XX столетия в нашем кино случился "золотой" век. Наверное, ничего подобного уже не будет. Но сегодня итальянское кино предлагает так много точек зрения, сколько никогда не предлагало раньше".

Двумя важнейшими темами нынешнего фестиваля в России стали границы, которые усложняют жизнь, и переплетение реальности с искусством. Три фильма в программе - как раз о людях искусства.

Самый долгожданный - "Эннио. Маэстро" - Джузеппе Торнаторе снимал почти семь лет. Морриконе, автор музыки к 500 фильмам, никогда не стремился к славе. Из откровенного рассказа-саморефлексии зритель узнает о том, как Морриконе, мечтавший о профессии врача, поддался на уговоры отца, тоже музыканта, пойти по его стопам, как учился в консерватории под руководством именитого Гоффредо Петрасси, считавшего музыку к фильмам "низким" жанром. О Морриконе в фильме вспоминают режиссеры Клинт Иствуд, Терренс Малик, Ханс Циммер, Квентин Тарантино.

Тот же Тарантино появится в еще одном фильме фестиваля - расскажет о своем любимом режиссере спагетти-вестернов Серджо Корбуччи в ленте Луки Реа "Джанго и Джанго".

Фильм Джорджо Верделли "Эцио Боссо. Что останется после нас" посвящен известному итальянскому мультиинструменталисту. Верделли вспоминает о своем друге: "Эцио - замечательный пианист и композитор. Что он только ни вытворял: помню, как он "запилил" Led Zeppelin на контрабасе - непередаваемо!" С детства Эцио страдал редкой формой склероза, и вся его жизнь, оборвавшаяся два года назад, - история борьбы и негасимого таланта.

Фильм "Спрятанный мальчик" Роберто Андо закрывал Мостру в 2021-м. Это картина о границах, которые мы сами в себе выстраиваем, о нашем внутреннем ребенке, которого надо беречь во взрослой жизни. Одинокий Габриэле Санторо - завкафедрой фортепиано в консерватории Неаполя - однажды обнаруживает в своей квартире сбежавшего из дома 10-летнего мальчугана, скрывающегося от мафиози.

Леонардо ди Костанцо снял "Ариаферму" - психологический триллер об абсурдности тюрьмы как таковой, когда надсмотрщики, опьяненные властью, постепенно теряют в себе человеческое.

"Латинская Америка" братьев-близнецов Дамиано Д'Инноченцо и Фабио Роберто Д'Инноченцо рассказывает историю владельца стоматологической клиники, у которого есть все, о чем другие только мечтают: бизнес, семья, красивая вилла. Но это идеальное бытие приводит его к нервному срыву.

Посол Италии в РФ Джорджо Стараче уверен, что кино поможет сориентироваться в постпандемийной реальности. Фото: Сергей Куксин

Когда говорит культура, нужно, чтобы все остальное замолчало. Вообще кино - возможность переосмыслить то, что нас окружает

И наконец, фильм-эксперимент. Габриэле Маинетти снял в новом для итальянского кино жанре фэнтези. "Отчаянные фрики" - о четырех артистах разбомбленного цирка уродов, скитающихся по нацистскому Риму 1943 года… Маинетти уверен: в наше время "режиссерам нужно создавать что-то особенное, чтобы зритель захотел выйти из дома". И потому без лишних слов он подытоживает: "увидимся в зале".

Все фильмы идут на фестивале на языке оригинала с русскими субтитрами.