Новости

Финляндия - Россия. Онлайн-трансляция хоккейного финала Олимпиады-2022 07:10
Назван состав сборной России по хоккею на финал Олимпиады 06:25
В ЕАО и Приамурье заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР 06:13
В Приморье суд заключил под стражу экс-главу жилищной инспекции 04:52
Байден проведет заседание Совета нацбезопасности из-за обострения на Украине 04:37
В России стартует квест-путешествие "Байкальская миля 2022. Места силы" 04:18
Украинские военные обстреливают Донецк и другие населенные пункты ДНР 03:22
МИД России направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе 02:42
В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить "омикрон" от гриппа и ОРВИ 02:00
Евросоюз осудил обстрелы гражданских объектов на востоке Украины 01:59
На окраинах Донецка раздалось несколько мощных взрывов 01:20
Вучич предупредил о последствиях конфликта между США и РФ 01:07
Под Луганском саперы обезвредили автомобиль с 200 кг тротила 00:38
Российское постпредство удивлено реакцией ОБСЕ на события в Донбассе 00:26
Канада отправила на Украину партию пулеметов и снайперских винтовок 19.02.2022
Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным 19.02.2022
Чуприян поручил МЧС круглосуточно заниматься эвакуацией жителей ЛНР и ДНР 19.02.2022
Бастрыкин поручил фиксировать преступные действия ВСУ в Донбассе 19.02.2022
СК начал проверку после гибели женщины при спуске с горы Бештау 19.02.2022
Первый поезд с беженцами из Донбасса отправился в Воронежскую область 19.02.2022
Корветы Каспийской флотилии отработали тактику многосферного морского боя 19.02.2022
В метро Москвы поставили первые пиццематы 19.02.2022
Около четырех тысяч беженцев заселились в ПВР в Ростовской области 19.02.2022
Глава МИД Китая Ван И посоветовал Западу подумать о целесообразности расширения НАТО 19.02.2022
Захарова назвала Зеленского циником за обвинение жителей Донбасса 19.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
20.02.2022 06:13
Рубрика: Власть

В ЕАО и Приамурье заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Текст: Ольга Журман

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР, сообщает ТАСС.

"Мы сейчас просчитываем свои возможности и готовы принять людей, вынужденных покинуть территорию Украины, у себя в области. Количество и условия обсуждаем. Мы в беде не бросаем!", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

На окраинах Донецка раздалось несколько мощных взрывов

Тем временем губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн дал распоряжение подготовить пункты временного размещения для беженцев из Донбасса, а также список вакантных в регионе рабочих мест. Он сообщил об этом в Instagram.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России из-за ухудшения обстановки на востоке Украины.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Еврейская АО Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

В ЕАО и Приамурье заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР
На окраинах Донецка раздалось несколько мощных взрывов
Чуприян поручил МЧС круглосуточно заниматься эвакуацией жителей ЛНР и ДНР
МИД России направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе
Вучич предупредил о последствиях конфликта между США и РФ
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД