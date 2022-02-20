В ЕАО и Приамурье заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР, сообщает ТАСС.

"Мы сейчас просчитываем свои возможности и готовы принять людей, вынужденных покинуть территорию Украины, у себя в области. Количество и условия обсуждаем. Мы в беде не бросаем!", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Тем временем губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн дал распоряжение подготовить пункты временного размещения для беженцев из Донбасса, а также список вакантных в регионе рабочих мест. Он сообщил об этом в Instagram.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России из-за ухудшения обстановки на востоке Украины.